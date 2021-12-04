秋葵入菜調節血壓　吃後有飽足感有效控制體重

▲▼秋葵入菜做成酸甜秋葵豆包卷，防疫時期的蔬食好料理。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

秋葵是臺灣夏秋的盛產蔬菜，營養價值高，能有助視力保健、調節血壓、預防肥胖、緩解便秘等，大林慈濟醫院營養師張慈玲分享「酸甜秋葵豆包卷」食譜，讓大家居家自煮也能做出營養、健康又美味的防疫蔬食好料理。

張慈玲指出，秋葵能維持健康及濕潤的內外表皮，像消化道、尿道、生殖管道、皮膚及肺等，因此，對保護胃黏膜及預防胃潰瘍也有幫助。秋葵中富含維生素A及β-胡蘿蔔素，有助於視網膜健康、維護視力、提升身體抵抗力及抗發炎。

此外，張慈玲也分享，因秋葵富含鈣、鎂、鉀，以100公克秋葵為例，含94毫克左右含量的鈣、50毫克左右含量的鎂，以及203毫克左右含量的鉀，能有助調節血壓，此外，秋葵富含水溶性膳食纖維，吃了有飽足感，對控制體重也有幫助。

酸甜秋葵豆包卷(10人份)食譜︰

食材︰

1.秋葵10根、生豆包10片、海苔醬30公克、麵粉10公克、沙拉油30公克

2.醬料：紅椒30公克、黃椒30公克、牛番茄50公克、砂糖20公克、太白粉5公克、檸檬1顆、黑芝麻10公克、白芝麻10公克、沙拉油15公克

做法︰

1.將秋葵洗淨，放進滾水川燙3分鐘，再放到冰水中備用，保持秋葵青綠色。

2.把生豆包攤開，刷上一層海苔醬，捲起秋葵，在豆包黏合處抹上麵糊（麵粉加水調到糊狀）。

3. 將秋葵豆包卷放置烤箱烤到金黃色，即可起鍋。

4.將紅椒、黃椒和牛番茄切成小丁，放到油鍋炒至食材變軟，再加入砂糖、檸檬汁（檸檬擠汁）以及太白粉勾芡調成醬料。

5.最後將醬料淋上豆包卷，撒上黑白芝麻即可完成。