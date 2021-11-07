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撿骨師搓湯圓家人不敢吃！一聲國罵飆破百萬點閱　網哭：值得敬重

▲▼82歲撿骨師入行超過一甲子的訐譙告白！《百工職魂》紀錄撿骨師孫坤木的職人精神，影片爆紅。（圖／翻攝YouTube頻道／目映台北）

▲82歲撿骨師入行超過一甲子的訐譙告白！《百工職魂》紀錄撿骨師孫坤木的職人精神，影片爆紅。（圖／翻攝YouTube頻道／目映台北）

記者林育綾／綜合報導

「目映‧台北」拍攝團隊製作《百工職魂》系列影片，在去年紀錄82歲撿骨師孫坤木的工作、入行超過一甲子的「訐譙告白」，而在片尾提到自己撿骨撿了一輩子，要搓個湯圓，家裡的人都不敢吃，儘管帶著「國罵」邊笑邊說，不過許多網友看完也紛紛肅然起敬，「雖然阿伯笑盈盈，卻透露出不為人知的辛酸」。

《百工職魂》系列影片在YouTube頻道爆紅，近來也獲寶瓶文化邀約集結成書出版，而擔任「目映‧台北」總監的導演吳建勳提到，撿骨師當時的超台國罵，不但替頻道帶來的10萬訂閱數，還他們迎來YouTube10萬獎牌；如今該影片已經累積超過200萬人次點閱瀏覽！

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▲▼82歲撿骨師入行超過一甲子的訐譙告白！《百工職魂》紀錄撿骨師孫坤木的職人精神，影片爆紅。（圖／翻攝YouTube頻道／目映台北）

▲撿骨師孫坤木的國罵告白，促成頻道有10萬人訂閱。（圖／翻攝YouTube頻道／目映台北）

吳建勳在新書自序中說，在有線電視台工作了20年的他，過去因為受到法規的限制，撿骨師的三字國罵是絕對不可能播出的。而後來網路崛起，他發覺在電視台能夠發揮的製作空間實在不多，「我不想死啊！！！」這個念頭喚醒了他，因此轉身離開，跳脫了熟悉的電視圈，投入網路影像的創作。

不過他坦承，當時那個決定，讓他差點想不開，為了籌錢也四處碰壁，親友接到他的電話紛紛說「你要打來借錢嗎？不是？要我投資你拍攝？我這裡沒法度喔。」、「歹勢，最近比較忙，沒辦法幫你。」常常聽見「嘟嘟嘟⋯」的電話掛斷聲，才發現自己「一離開電視圈這個神壇，竟然變成了誰都不想遇到的直銷業務」。

正當某天感到落魄時，接到老戰友阿望打來，邀他南下到高雄談談，吳建勳還感慨「唉，當時我的原則是只跟異性取暖，現在竟然淪落到要男男對談。」沒想到搭了高鐵南下後，阿望了解狀況時，立刻拿出一筆款項，「這筆錢就當作發財金，拿去做你最熟悉的內容，我挺你！」讓他感動又難忘，「那場景，要是再加點武器在現場，絕對是拍《角頭》的最好題材」。

仗著兄弟情義相挺，於是他研究規劃，網羅了團隊，以最熟悉的台語，為台灣社會做最接地氣的紀錄。吳建勳說，2017年底《百工職魂》開拍了，成為當時台灣咸少、記錄在地職人精神又具有高質感與認同感的影像頻道，更因為「入珠」、「撿骨師」兩支影片打開能見度，總累積觀看次數破千萬。接著又得到公共電視、甚至境外頻道的青睞，各單位競相簽約合作，自此撥雲見日。

▲▼82歲撿骨師入行超過一甲子的訐譙告白！《百工職魂》紀錄撿骨師孫坤木的職人精神，影片爆紅。（圖／翻攝YouTube頻道／目映台北）

▲撿骨師的職人影片，如今仍在網路流傳，網友看了也紛紛肅然起敬。（圖／翻攝YouTube頻道／目映台北）

撿骨師的影片，如今仍在網路流傳，網友看了也紛紛讚「真敢拍，連骨頭都亮相了。不過我心裡滿滿的都是尊重，不怕」、「這如果上新聞台絕對碼賽克，更加深了人們的忌諱」、「撿骨師的反差萌也太可愛了吧！可以把淡淡哀傷的故事講的那麼喜感，一點都不恐怖了！」、「這節目真的太猛了內容剪輯音樂絲絲入扣毫不拖泥帶水respect」、「真的是很值得尊敬的職業，阿伯雖然總是笑盈盈，但所說的內容卻透露出不為人知的辛酸，謝謝百工職魂讓我們更了解這個神祕的產業！」

▲▼《百工職魂》獲寶瓶文化邀約集結成書出版，精選採訪主題，將影像未訴盡的故事一一道來，見證台灣職人在傳統或當代的技藝裡，熊熊燃燒的職人魂。（圖／寶瓶文化提供）

▲《百工職魂》獲寶瓶文化邀約集結成書出版，精選採訪主題，將影像未訴盡的故事一一道來。（圖／寶瓶文化提供）

《百工職魂》陸續紀錄許多行業，像是活版印刷、入珠、刺青、道長、乩身、澎湖小法、捏麵人、篆刻、珠帽師、送行者、裁判、金工、廟宇文創、轎班、大體化妝師⋯等。近來也獲寶瓶文化邀約集結成同名書《百工職魂》出版，精選採訪主題，將影像未訴盡的故事一一道來，見證台灣職人在傳統或當代的技藝裡，熊熊燃燒的職人魂。

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