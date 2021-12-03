建設公司欠稅559萬元拒繳　李姓負責人被拘提管收

▲台南建設公司李姓負責人（右1），因欠稅款559萬餘元拒繳，被行政執行署台南分署拘提聲請管收獲准移送管收。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區１家建設公司積欠2013、2014年度營業稅、2013年度營利事業所得稅，共欠繳金額新台幣559萬餘元拒繳，經移送行政執行署台南分署強行，台南分署台南地院請管收獲准，李男被移送管收所管收。

據了解，案經移送機關財政部南區國稅局新化稽徵所移送法務部行政執行署台南分署強制執行，欠繳金額新台幣559萬3436元。

行政執行官黃姿穎調查發現，李姓負責人（約50歲）於2013年間出售公司位在台南仁德區不動產，得款1億864萬元，經執行官訊問李姓負責人出售此項不動產之資金流向，李姓負責人前後說法不一且不實，無法清楚交待資金流向，顯有隱匿或處分之情事。又李姓負責人於2013年間自公司帳戶提領、匯出金額合計達546萬餘元，對於此筆鉅額款項之去向，亦無法合理說明並提供相關佐證資料。

台南分署執行人員於12月2日遠赴新北市將李姓負責人拘提到場，行政執行官訊問後，認定李姓負責人符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將李姓負責人移送台南地院聲請管收，法官12月3日約下午3時30分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所管收。