林昶佐罷免案成立！黃捷轟國民黨「麻煩製造者」：竟然搞到要投票

▲林昶佐曾在黃捷身陷罷免案時力挺她。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會3日舉行委員會議，審查通過鄭大平先生領銜提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，並宣布罷免案成立，規劃2022年1月9日投票。對此，高雄市無黨籍立委黃捷在臉書批評，「竟然搞到要投票，國民黨鬧夠了沒！」

黃捷說，林昶佐是這次亞洲唯一一位受邀出席全球民主峰會的國會議員，今天還跟NBA波士頓塞爾提克隊球星坎（Enes K. Freedom）特視訊倡議人權與台灣主權，為台灣在國際發聲，這樣一位能夠提升台灣的國際能見度、讓台灣被世界看見的人物，是台灣的驕傲，也為台灣做出實質外交貢獻，感謝他都來不及了，怎麼會有人不好好珍惜，還想罷免他？

「很明顯國民黨就是眼紅！從惡意罷免到惡意的公投，都是在拖垮台灣的外交成果，阻擋台灣與世界做朋友，與民主背道而馳的結果，只會導向親中派的勝利。」黃捷表示，誰在亂搞、誰為台灣好，誰自私自利、誰為國為民，一目了然。在此拜託中正萬華的鄉親，明年1月9日一定要守住林昶佐。

黃捷也說，林昶佐是拿到公督盟認證第一名的立委，不只問政能力，勤跑基層的服務成果與國際外交的眼界格局，都無庸置疑。她呼籲，不要讓專門惡搞台灣、糟蹋人才的國民黨得逞，明辨是非的台灣人不會縱容這群麻煩製造者亂下去。