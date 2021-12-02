高三兒女友懷孕！女方家長「開口100萬」　她急求助：不想傷害兩孩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名母親焦急表示，高三兒和大他1歲的手搖店女同事交往，結果昨晚回家拋出震撼彈，說是女友懷孕了，同時兩人都想生下孩子。面對難題，她主動找女方家長談，怎料對方開口就是100萬，否則堅決要拿掉孩子，讓她不知如何是好，連忙上網求助。

該名母親在爆料公社APP提到，當晚聽到消息，作為家長的他們很生氣，老公甚至教訓了兒子一頓，並和女方家長通電話，「他們覺得我兒子還小，要養活他女兒和小孩根本不可能，所以堅持要拿掉，但他倆想生下小孩，聽到女生哭得很慘，我很捨不得，便想扛下養孩子的所有費用，但被對方拒絕了。」

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更傻眼的是，女方家長開口就是100萬，否則直接拿掉孩子，她不禁無奈，「我家也只是普通家庭，前年剛買房子，還有房貸車貸要繳，一時無法拿出錢來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po接著表示，「那個女孩從國中就開始打工，父母沒固定工作，都靠這個女兒，其實我大概知道，那個孩子是想趁機逃離那個家，所以我才會格外心疼和不捨，不想傷害兩個孩子，更不想因為這樣自己的孩子被誤會。」

對此，網友們紛紛回應，「妳確定妳兒子心智成熟，有準備好當爸爸嗎？高三連自己都養不活，別說再養一個老婆跟小小孩，除非你們家庭超級富裕」、「就算給100萬，也無法斷了女方與原生家庭，她以後還是要撫養她的爸爸媽媽，如果親家是這種狀況，建議還是不要成為親家比較好」、「不支持生，這情形只會造成悲劇，寶寶很可憐」、「拿掉，現在心疼兩個小孩，以後就會心疼孫子怨小孩」、「打掉唯一解，高中生也養不起小孩，可憐了一條無辜的生命」、「雖然肚裡的生命很寶貴，也很無辜，但在沒有準備好，經濟又不寬裕的情況下…不建議」。

事後，她也表示，知道貿然生下孩子對雙方都不好，「我會跟孩子好好談的，以後他們的路我會讓他自己去承擔，謝謝大家。」