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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全台只罰我」張顯耀不認打特權疫苗　被罰1.5萬將提告討公道

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前立委張顯耀打特權疫苗被罰1.5萬，將提起行政訴訟。（圖／記者曾俊豪攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市前立委張顯耀遭爆料，5月28日到燕巢義大醫院施打特權疫苗，後續遭高雄市衛生局開罰1萬5000元，義大醫院也遭罰30萬元。不過，張顯耀不認有打特權疫苗，且全台只罰他一個也不合理，將提起行政訴訟，對此，高雄市長陳其邁表示，他在法律上有他的權利主張，但站行政機關依法行政的立場，任何人都沒有特權也沒有例外。

張顯耀因在義大醫院施打特權疫苗遭高雄市衛生局開罰1萬5000元，但他後續不服處分，認為高市府沒約談他就處最重罰，且全台只罰他一個，向高市府提出訴願。但訴願先前已遭到駁回，他也計畫將提起行政訴訟。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

對此，陳其邁今天在市議會受訪時回應，張顯耀先生打AZ罵AZ，在當時疫苗缺貨得時候，他並非第一類優先施打對象，也拿不出任何證明，也拒絕陳述意見，所以是根據相關事證，來進行裁罰，來維護施打疫苗的公平性。

陳其邁強調，在台灣欠缺疫苗地當時不能用特權、插隊，這是當時處理的原則，他在法律上有他的權力主張，但站在行政機關依法行政的立場，任何人都沒有特權，也沒有例外。

至於全台只罰張一人？陳其邁表示，過去這段時間，不同個案都有不同裁罰，沒有特定對象之分，就一個標準。

▲義大醫院燕巢總院 。（圖／義大醫院官網）

▲義大醫院燕巢總院遭罰30萬 。（圖／義大醫院官網）

衛生局指出，惟請義大醫院提出張顯耀相關工作證明等其他造冊文件影本佐證，義大醫院均未能提出。經對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，違反傳染病防治法第29條，得處以新台幣30萬罰款。

衛生局進一步說明，在張前立委接種資格為「義聯集團員工」理由自然不成立狀況下，並參酌其多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離其於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，核有違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，得處以新台幣15000元罰款。

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