嚴防Omicron入侵　陳其邁：「7+7還是有漏洞」隔離14天最好

記者賴文萱／高雄報導

新冠病毒的新變異株Omicron迅速擴散至數個國家，引發國際恐慌。高雄市長陳其邁今天受訪表示，要因應omicron，因為剛開始台灣也沒有，所以還是要注意邊境管制，假如延長天數、防疫旅館數量增加，這個是最好。他認為，7+7其實還是會有一些漏洞，能夠14天隔離，這個是最好的狀況。

陳其邁指出，現在台灣社區是乾淨的，沒有任何本土個案，所以在防疫工作就落在邊境管制，當然也包括防疫旅館。高雄市防疫旅館的數量是5200間，已經快接近台北，因為台北是北部地區，人還是最多，第三名大概是2000多，強調高雄防疫旅館的數量目前是充足。

「各縣市在防疫旅館的數量上，大家要加油。」陳其邁說，大家都在講說為什麼會從14變7+7，或者是有不同的時間，其實能夠隔離14天，這個是最好的狀況，但現實狀況是台灣的防疫旅館數量不足，所以才會造成中央或者CDC檢疫措施有一些調整，不過，我們高雄是在量能上是沒有問題的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應遠洋漁船、春節回來的人數，以高雄防疫旅館來說，10月開始新訂的房間就有限制，以高雄市籍優先，總不能說高雄的防疫旅館比較多，但自己的市民卻沒有防疫旅館，所以總體的數量從4600間提高到5200間。

陳其邁表示，「7+7其實還是會有一些漏洞」，因為快篩假如是同住家人7+7，到第14天的時候用快篩，但因為抗原的表現omicron現在還不是很清楚，擔心在S蛋白抗原表現的位置，假如有一些突變，造成快篩試劑篩不出來。

陳其邁強調，現在就是口罩要戴著，因為不管怎麼突變，這是呼吸道的疾病，還是透過飛沫傳染，口罩戴著最重要。另外，疫苗要繼續打，現在第一劑大概是77%左右，覆蓋率第二劑大概是53%左右，應該還在增加，所以第二劑要趕快打。

▲新變異株Omicron恐對老年人帶來巨大影響。（圖／路透）