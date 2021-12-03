亞洲唯一國會議員代表　林昶佐登民主峰會：開放政府對抗數位極權

▲林昶佐2日深夜以視訊參與「民主峰會」。（圖／林昶佐國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登舉辦民主峰會，無黨籍立委林昶佐2日深夜參與「立法論壇」擔任焦點嘉賓，成為亞洲唯一參與民主峰會國會議員。林昶佐表示，中國透過科技的數位極權主義，不但對內掌控人民，更對外向民主國家滲透，對此，台灣的政府與國會持續推動開放透明的治理方式，讓人民建立對極端言論的「抗體」，成為對抗數位極權的利器、強化民主體質。

由白宮舉辦的民主峰會邀請全球110國國家領袖和議題代表參與，其中，林昶佐受邀為「立法論壇」焦點演講嘉賓，和美國參眾議兩院議員、德國聯邦議會議員以及智利、奈及利亞國會議員等代表共同與會，成為亞洲唯一國會議員代表，分享面對中國的數位極權主義，台灣的因應作為。

林昶佐表示，中國對內透過如「防火長城」、「天網」、「社會信用系統」等科技手段控制國民，對外向民主國家以假訊息、散播仇恨言論挑起對立、降低人民對民主的信任等方式進行滲透，以達其政治目的，成為名符其實的「數位極權國家」。

然而，林昶佐說，科技不應該是極權控制人民的工具，而應該是人民監督政府、掌握公共議題發展的利器。因此，在這個原則下，台灣產生了「完全透明（radical transparency）」的概念，行政院由唐鳳政委規劃「開放政府」，他則在立法院推動「開放國會」，藉由開放參與、開放決策、資訊透明的過程，希望能提升人民與政府、國會間的互信，強化民主的體質。

主持人也詢問，如何面對中國對於台灣立法部門的滲透？林昶佐回應，他有注意到國際許多專家或政界人士，很關注這個問題，例如美國前國務卿萊斯之前曾質疑中國遙控台灣內部親中勢力，如9月底的國會暴力衝突，就是「受到外力鼓動」。他進一步表示，身為做大在野黨的國民黨，過去不乏親美、理性、甚至願意為中國民運人士發聲的政治人物，但近年來極端聲音逐漸掩蓋理性，儼然成為主流。萊斯所指的議事衝突，當時是因國民黨認為「台灣防疫失敗」，這論點卻和國際的認知相左，而正好和中國政府與官媒不謀而合，令國內外都難以理解。

林昶佐說，這幾年台灣國會陸續通過《反滲透法》以及數部法律的修正，以防止中國透過金援來影響選舉罷免、遊說政治人物，或控制集會遊行，避免中國利用民主破壞民主。但他認為目前的措施效果有限，僅能查辦少數極端份子，但極端份子的言行卻影響越來越多群眾，嚴重威脅民主的穩定性和公共議題的討論品質。

因此，林昶佐認為，對抗極權最根本的方法，還是想辦法讓政府與國會更加開放透明、強化人民參與。若人民可以更輕鬆的理解每個議題不同層面的爭點，等於是建立了對於極端言行的「抗體」，不會輕易受到假訊息和極端言行煽動。

同時，林昶佐也表示，台灣也會持續和民主同盟交流經驗，希望能找出完善法令措施的途徑，共同補強民主，防範不斷演進、變形的極權主義。