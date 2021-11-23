　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用「同舟」返國民黨惹議！　鍾小平：罷免林昶佐連署是「伴手禮」

▲▼鍾小平、鄭大川23日上午送6600份罷免林昶佐連署書補件。（圖／記者袁茵攝）

▲鍾小平、鄭大平23日上午送罷免林昶佐連署書補件。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨中常會日前通過「同舟計畫」專案，放寬黨紀處分規程，號召失聯黨員「回娘家」，立委傅崐萁、台北市議員鍾小平可藉此申請，且不經考紀會審議，直接回復黨籍，引發國民黨內反彈。台北市議員鍾小平23日表示，「同舟計畫」是國民黨主席朱立倫的指令，且已經過中常會同意，黨內應依法行政且團結強大。

針對國民黨內人士質疑「同舟計畫」，甚至連國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹都感嘆，黨中央做法使其心灰意冷、心碎？鍾小平23日上午赴台北市選委會補交罷免林昶佐連署書時表示，據自己側面了解，黃呂錦茹還是會處理申請，畢竟還是要照國民黨主席朱立倫的交代，整體目標不變，「我認為她還是會接受。」但由於在意黃呂錦茹的情緒，所以本人不會去市黨部申請，「我不要惹她生氣，就叫助理去。」

鍾小平指出，任何政策都會有人反彈，但像傅崐萁回黨，可讓黨內更團結強大，尤其是傅崐萁帶了5000名黨員回歸，可說是「帶伴手禮回娘家」，而自己與罷免林昶佐領銜人鄭大平努力連署罷免，「這麼重要的事情，我們也把它完成達陣，就是因為對國民黨有心，並非將娘家東西偷出去，而是帶伴手禮回娘家、帶功勞回來（國民黨），這樣回來才有正當性。」

被問到「伴手禮」是指連署罷免林昶佐達陣？還是指罷免掉林昶佐？鍾小平說，伴手禮是指連署達陣，罷免林昶佐應由黨部主導，自己只是從旁協助的義工，這仍然是藍綠對決，而自己力量有限，要靠黨的力量。

鍾小平認為，國民黨應該團結溫暖且強大，更重要的是，這是朱立倫身為主席的指令，並經過中常會通過，黨內應依法行政，雖然會有人反彈，但「我們會相忍為黨，盡力化解反彈，讓黨內更和諧團結。」團結的國民黨民調輸民進黨這麼多，若不團結且內鬥，「國民黨將永無執政一天。」

至於有國民黨議員認為，鍾小平積極投入罷免林昶佐是為了2022選舉？鍾小平強調，自己今後要在國民黨選什麼，都會聽從主席朱立倫的言論；倘若有人認為罷免連署有功，讓他較接近2022年立委補選，這也要交給24萬名中正萬華區選民決定，並非誰想選就能選，重點還是尊重黨意與民意。

不過，就在鍾小平接受媒體訪問後，同為中正萬華區的國民黨台北市議員郭昭巖仍強調，針對「某議員」發起罷免林昶佐活動，黨中央認為有功，但地方上很多人士透露，罷免林昶佐並非支持該名議員，希望黨中央要審慎評估，以免造成黨內反彈。

▼台北市議員郭昭巖。（圖／台北市議員郭昭巖辦公室提供）

▲▼台北市議員郭昭巖。（圖／台北市議員郭昭巖辦公室提供）

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
下波更寒凍　「強烈冷氣團」報到時間曝
LIVE／ET午間新聞：4槍狙殺新店爸槍手現蹤　4小時逃亡路
「這款iPhone」歷代最保值！　舊換新划算
「台積電頭號對手」也來了！　斥資170億赴美蓋晶圓廠
米可白打第2劑疫苗「血栓異常」　緊急掛急診
一蘭粉等不及啦！　台中大學生提前59小時排隊
快訊／北投自強市場疑挖破瓦斯管線　冒出熊熊大火
今天下探12度明晨更冷　回暖時間點曝
麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」　加碼4大優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／澳洲TGA授予高端疫苗審查資格　外交部：有利加速審查

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

快訊／帽T男殺新店爸潛逃廈門　徐國勇﹑蔡清祥今晚親上火線

馬英九重啟核四　賴品妤怒轟：亂扯一通、不知羞恥

用「同舟」返國民黨惹議！　鍾小平：罷免林昶佐連署是「伴手禮」

徐國勇拋「球棒隊」將註記　侯友宜：車上擺置任何物品要有合理解釋

顏寬恒林靜儀再同框　握手道早安...互拿對方黨主席開刀

出戰2022台北市長？　林佳龍未鬆口：全力支持民進黨提名人選

遠東遭大陸重罰　林佳龍批：企圖藉此操縱台灣民主選舉

李德維聲援顏寬恒：林靜儀眼界狹隘　還停留2年前

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

快訊／澳洲TGA授予高端疫苗審查資格　外交部：有利加速審查

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

快訊／帽T男殺新店爸潛逃廈門　徐國勇﹑蔡清祥今晚親上火線

馬英九重啟核四　賴品妤怒轟：亂扯一通、不知羞恥

用「同舟」返國民黨惹議！　鍾小平：罷免林昶佐連署是「伴手禮」

徐國勇拋「球棒隊」將註記　侯友宜：車上擺置任何物品要有合理解釋

顏寬恒林靜儀再同框　握手道早安...互拿對方黨主席開刀

出戰2022台北市長？　林佳龍未鬆口：全力支持民進黨提名人選

遠東遭大陸重罰　林佳龍批：企圖藉此操縱台灣民主選舉

李德維聲援顏寬恒：林靜儀眼界狹隘　還停留2年前

快訊／澳洲TGA授予高端疫苗審查資格　外交部：有利加速審查

大陸公布藝人管理新規！加強規範網上訊息　炒誹聞、上熱搜都列管

2飯店耶誕樹點燈！圓山這2天有「1hr光雕秀」、北市50處超美燈飾

Genesis豪華電動休旅GV70 Electrified亮相　充電孔位置藏的妙

信義房屋歡慶40！　攜手地方創生打造永續好生活

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

德國新冠增長全球最高！接種率僅68%　政府狂催打：不然今冬會死掉

鮮蚵肥肚炸滿「謎樣白珍珠」　他一看嚇反胃！內行解惑長知識了

ET民調》黃光芹／藍白2024年勝利方程式：1加1才大於2！

Jennie、Rosé近期最愛配件曝光！讓BLACKPINK瘋狂的「腰鍊」特搜　隨便戴都美爆

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

前法官開庭遲到罰63萬　宣布選議員

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

蔡英文宣示打擊幫派犯罪　他籲「別再只是口號」...網：幹話你也信

店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

只要公投出現2結果　朱立倫恐陷崩盤危機

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

周玉蔻收到律師函暗諷「現代版慶記」　

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

2公里「虎尾美人樹花道」現在正美

林錦昌、張景森深入馬祖親手釀老酒

被馬英九點名不懂核廢才反對　侯友宜：沒能力處理就沒辦法談核電

更多熱門

相關新聞

罷免林昶佐團隊「補交6738份連署書」

罷免林昶佐團隊「補交6738份連署書」

無黨籍立委林昶佐罷免案第二階段連署未通過有效門檻，北市選委會初步審查，合格份數僅2萬2117份，距離規定門檻的份數還差2358份，並由中選會通知罷免領銜人10天補件期。居中協調罷免林昶佐的台北市議員鍾小平、領銜人鄭大平23日赴台北市選委會補交6738份罷免書，認為罷免案會成立，並預計將在2022年1月底投票。

最貴不是保養費！全台「養車費用曝光」

最貴不是保養費！全台「養車費用曝光」

即／35歲重機男自摔　頭滲血趴環東大道

即／35歲重機男自摔　頭滲血趴環東大道

北市防疫旅館再增加　房間數逾1.3萬

北市防疫旅館再增加　房間數逾1.3萬

遭辱「珍禽玉獸」　陳玉珍告插畫家不起訴

遭辱「珍禽玉獸」　陳玉珍告插畫家不起訴

關鍵字：

北市台北市林昶佐罷免鍾小平鄭大平郭昭巖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

林瑞陽牽深V火辣員工熱舞！張庭站後面「臭臉抱胸」

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

大S離婚內幕「分產細節曝光」！

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面