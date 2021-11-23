用「同舟」返國民黨惹議！　鍾小平：罷免林昶佐連署是「伴手禮」

▲鍾小平、鄭大平23日上午送罷免林昶佐連署書補件。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨中常會日前通過「同舟計畫」專案，放寬黨紀處分規程，號召失聯黨員「回娘家」，立委傅崐萁、台北市議員鍾小平可藉此申請，且不經考紀會審議，直接回復黨籍，引發國民黨內反彈。台北市議員鍾小平23日表示，「同舟計畫」是國民黨主席朱立倫的指令，且已經過中常會同意，黨內應依法行政且團結強大。

針對國民黨內人士質疑「同舟計畫」，甚至連國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹都感嘆，黨中央做法使其心灰意冷、心碎？鍾小平23日上午赴台北市選委會補交罷免林昶佐連署書時表示，據自己側面了解，黃呂錦茹還是會處理申請，畢竟還是要照國民黨主席朱立倫的交代，整體目標不變，「我認為她還是會接受。」但由於在意黃呂錦茹的情緒，所以本人不會去市黨部申請，「我不要惹她生氣，就叫助理去。」

鍾小平指出，任何政策都會有人反彈，但像傅崐萁回黨，可讓黨內更團結強大，尤其是傅崐萁帶了5000名黨員回歸，可說是「帶伴手禮回娘家」，而自己與罷免林昶佐領銜人鄭大平努力連署罷免，「這麼重要的事情，我們也把它完成達陣，就是因為對國民黨有心，並非將娘家東西偷出去，而是帶伴手禮回娘家、帶功勞回來（國民黨），這樣回來才有正當性。」

被問到「伴手禮」是指連署罷免林昶佐達陣？還是指罷免掉林昶佐？鍾小平說，伴手禮是指連署達陣，罷免林昶佐應由黨部主導，自己只是從旁協助的義工，這仍然是藍綠對決，而自己力量有限，要靠黨的力量。

鍾小平認為，國民黨應該團結溫暖且強大，更重要的是，這是朱立倫身為主席的指令，並經過中常會通過，黨內應依法行政，雖然會有人反彈，但「我們會相忍為黨，盡力化解反彈，讓黨內更和諧團結。」團結的國民黨民調輸民進黨這麼多，若不團結且內鬥，「國民黨將永無執政一天。」

至於有國民黨議員認為，鍾小平積極投入罷免林昶佐是為了2022選舉？鍾小平強調，自己今後要在國民黨選什麼，都會聽從主席朱立倫的言論；倘若有人認為罷免連署有功，讓他較接近2022年立委補選，這也要交給24萬名中正萬華區選民決定，並非誰想選就能選，重點還是尊重黨意與民意。

不過，就在鍾小平接受媒體訪問後，同為中正萬華區的國民黨台北市議員郭昭巖仍強調，針對「某議員」發起罷免林昶佐活動，黨中央認為有功，但地方上很多人士透露，罷免林昶佐並非支持該名議員，希望黨中央要審慎評估，以免造成黨內反彈。

▼台北市議員郭昭巖。（圖／台北市議員郭昭巖辦公室提供）