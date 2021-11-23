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罷免林昶佐團隊「補交6738份連署書」　鍾小平估明年1月底「春節前投票」

▲▼鍾小平、鄭大川23日上午送6600份罷免林昶佐連署書補件。（圖／記者袁茵攝）

▲鍾小平、鄭大平23日上午送6738份罷免林昶佐連署書補件。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案第二階段連署未通過有效門檻，北市選委會初步審查，合格份數僅2萬2117份，距離規定門檻的份數還差2358份，並由中選會通知罷免領銜人10天補件期。居中協調罷免林昶佐的台北市議員鍾小平、領銜人鄭大平23日赴台北市選委會補交6738份罷免書，認為罷免案會成立，並預計將在2022年1月底投票。

罷昶團體日前送交第2階段的3.1萬份連署，北市選委會經40天的查對後，合格份數不足門檻2萬4475份，中選會已通知罷免案領銜人，罷免團體將有10天的補件期；根據統計，因不合規定而遭刪除的連署書達9431份，合格份數僅2萬2117份，距離規定門檻的份數還差2358份。

鄭大平、鍾小平23日上午赴台北市選委會補件，鄭大平表示，自己於15日收到補件公文，按照規定10天內（16日起至25日）補件，並於23日完成此項任務。

鍾小平提到，今日補件6738份連署書，「相信一定會過。」民眾很怕罷免不掉林昶佐，這次他們擺罷免書攤位的重心放在中正區，一天就會收到近600份，擺攤8天收到近5000份，就是希望趕快罷免林昶佐。

至於罷免案補件通過，最快何時能夠投票？鍾小平解釋，大概會審查20天左右，投票則是中選會宣告成立後，20天至60天內挑一天舉辦罷免投票，「我覺得應該是過年前吧！一月底左右。」

而鍾小平也表示，自己與鄭大平工作告一段落，他們可以在陸軍方面用力，但空軍還是要交給國民黨文傳會主委凌濤，「這還是藍綠對決。」不過身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也是重要角色，由於柯文哲在中正萬華區大約有15至20％的票，「能否罷免掉林昶佐，柯文哲態度也非常重要。」

被問到有其他國民黨議員不滿鍾小平行徑，所以在罷免林昶佐過程中未支持，鍾小平指出，一路走來非常辛苦，自己這段時間未和這些人接觸，「憑良心講，在連署罷免這段時間，我覺得沒幫忙也無所謂。」但大家對罷免案應要支持，現任國民黨主席朱立倫尚未當選時，自己就有向對方報告過，朱立倫甚至派「國民黨口譯哥」、國民黨國際部副主任黃裕鈞幫忙，「都是經過朱立倫主席同意，有跟上面報備行動。」

根據中選會流程，主辦選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，立委罷免應於40天內查對連署人名冊，並由主辦選舉委員會查對結果，函報主管選舉委員會。倘若連署人名冊不足原選區選舉人總數10％以上，由主辦選舉委員會通知領銜人於10天內補件，並以1次為限；連署人名冊再經查對後，若仍然不足規定人數，主管選舉委員會應宣告罷免案不成立。

倘若經主辦選舉委員會查對連署人名冊，連署人數符合規定，應宣告罷免案成立，並將罷免理由書副件送交給罷免人，請對方在10天內提出答辯書，並自罷免案宣告成立後的20天起至60天內投票，倘若期間內有其他各類選舉，應同時舉辦投票，但被罷免人同時為候選人時，應於罷免案宣告成立後60日內單獨舉行投票。

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