首座「愛的書庫共讀館」落腳南投　台灣閱讀文化基金會伴孩子成長

▲全台首座「愛的書庫」共讀館落腳南投，預計113年完工啟用（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

在921地震後為了幫助南投草屯鎮愛心教師帶領學生從事閱讀學習，長年在全台各地廣建「愛的書庫」、「數位愛的書庫」的台灣閱讀文化基金會，在南投縣政府及許多民間善心人士支持下，將在草屯鎮興建全台第一座「愛的書庫共讀館」，預計113年中落成啟用。

「愛的書庫共讀館」於2日舉行開工動土典禮，由基金會董事長廖祿立主持，並與出席貴賓一同進行安基祈福儀式，縣長林明溱也親自出席致意。

台灣閱讀文化基金會已在全台各鄉鎮打造344座「愛的書庫」、37座「數位愛的書庫」；廖祿立說，閱讀文化基金會及愛的書庫就是發源於草屯，最初是921地震後，教師要帶學生讀書卻沒錢買書，基於第一線教師對受災學童的關愛所成立，經過近20年的努力，累積閱讀人次已達6300萬，此次仍懷著感恩的心在草屯設立「愛的書庫共讀館」，希望培養學童的閱讀能力。

▲台灣閱讀文化基金會在全台廣建「愛的書庫」。（圖／翻攝「【愛的書庫】財團法人台灣閱讀文化基金會」臉書粉專）

縣府指出，「愛的書庫共讀館」座落在省道台14線中潭公路旁，為地下一層、地上三層建物：地下一樓設有二手書資源整合再利用中心，一樓為共讀區，除了親子共讀及祖孫共讀的兒童閱讀區，還將邀請朝陽科大幼保系，以大手牽小手的方式，帶領0至3歲、3至5歲的幼童閱讀；二樓數位閱讀及專題探究區可讓小孩子分組合作，另有自學中心、大腦發展與學習聯合實驗室，三樓則為行政辦公室及備用書區，藏書量達5萬冊。

林明溱表示，基金會多年來在各地興建書庫，可說是學生閱讀教育的推手，此次新建共讀館提供親子共讀、主題共讀、數位閱讀、二手書交流、兒童課後教育中心等功能，期盼藉此提高學生學習的成效，也希望工程順利進行、早日完工，提供民眾優質的閱讀環境。