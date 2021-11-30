嫌iPhone「1按鍵」沒用到能激勵人！3千果粉怒打臉：最實用功能

▲原PO覺得iPhone「1按鍵」很沒用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone有些隱藏黑科技，是多年果粉都不知道的，不過也有一些基本功能會被說嘴。就有網友在臉書《爆廢公社》貼文，認為iPhone有一個按鍵很沒用，嫌棄直呼「當你覺得自己很沒用時」，只要想一想這個按鍵，就會覺得自己是有用的。貼文一出，原PO卻被狠打臉，因為超多人每天都會用到，「不可或缺耶！」

這位網友文中表示，「當你覺得自己很沒用時，請想想iPhone的靜音鍵。」原來他指的，是iPhone機身左側的「響鈴／靜音」開關，若是想要使用「靜音」模式，就要把開關撥動到顯示出橘色的部分，這時不會聽到鈴聲和提示聲，但在播放音樂或影片時，iPhone仍可以播放聲音。

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▲許多果粉卻超愛靜音鍵，認為好操作又方便。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，話題意外引發熱論，還吸引3千多人按讚，但幾乎都是來打臉的，「全iPhone最實用的按鍵」、「超方便的，都不用開手機就可以關靜音」、「單手就能完成」、「買iPhone有一小部分原因有考慮到這個」、「臨時狀況，沒什麼比這個更快靜音的，尤其是在不能拿手機出來的時候，口袋摸一摸就靜音了。」

不過，也有網友懂原PO的意思，「這個按鈕沒在關閉的，全年靜音」、「我沒有打開過，真的沒動到它」、「真的……功能卡灰塵的凹洞」、「已經習慣小白點操控了，完全不會想要再去動這顆按鍵」、「我的靜音鍵沒有開過」、「常常不小心關到，然後人家打電話來都沒接到」、「我會把它改成翻轉鎖。」

另外，還有人大讚靜音鍵很好用，但卻有一個缺點，「用6的時候扳到壞了，就改用小白點到現在」、「久了很容易掉漆」、「從我用5s開始到現在，因為怕它壞掉，所以就都用小白點，習慣了」；「以前壞掉過，之後乾脆用小白點開關聲音」、「很多朋友玩這個都壞掉，壽命很短」、「要不是這個開關很容易壞掉，我一定很常用。」