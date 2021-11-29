多人目擊「行走的衛生紙」！網一看笑到蝦蛄...真實身份曝

▲有網友在路上拍到「行走的衛生紙」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

太有創意了！今（29）日有網友在路上拍下「行走的衛生紙」，超Q一幕掀起臉書社團「米克斯傳奇」和「爆廢公社」的網友們炸樓討論，大家都說太可愛、太搭啦！

有網友分享在路上看到好市多自有品牌的衛生紙走在路上，靠近一看才發現原來是馬麻幫自家毛孩套上衛生紙外層的塑膠袋充當雨衣，由於特製雨衣相當合身，才會看起來像是衛生紙在走路，而衛生紙雨衣的主人還是「米克斯傳奇」的小網紅「茶葉蛋」。

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▲其實「行走的衛生紙」是小網紅米克斯犬茶葉蛋。（圖／翻攝自Facebook／米克斯傳奇）

社團內的貼文一出也引起網友們的熱烈回應，紛紛留言表示，「主人好聰明唷」、「好想看影片版」、「主人好會資源利用」、「這袋子挺厚的當雨衣剛好」、「生活智慧王」、「茶葉蛋本尊」、「廢物利用變成了擋雨利器」、「好市多衛生紙應該請代言人了！寬度剛好媽咪真聰明！」、「根本量身打造欸，有夠合身」、「真的很療癒欸」。

本站曾報導《新竹收容所「大耳棕熊狗」有家了 修剪雜毛掛上平安符：謝謝媽媽》，茶葉蛋是隻米克斯，原本是南寮漁港附近的流浪犬，直到民眾舉報「看到一隻狗快死掉」，才在9月初到新竹市動物保護教育園區等家，經過約1個月被現在的馬麻認養回家，現在的牠已經開始會向人撒嬌，也讓馬麻捕捉到不少有趣的畫面。