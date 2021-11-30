客點2碗豆花冰分開裝　「結帳為1事不買了」店家傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名家中經營甜品店的網友在臉書PO文分享遇到的奇葩客人，內容提到，客人買了2碗豆花要求把冰分開裝，被拒絕反問裡面的芋圓、地瓜圓遇冰會不會硬掉，回答會還收到一句「那就對啦」的回應，甚至在結帳時抱怨塑膠袋要加錢，最後乾脆不買了，讓家人白忙10分鐘，超級無言。

▲客人要求把豆花和冰分開裝。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，有一天店裡來了一名客人，點了2碗豆花但要求冰分開裝，當下就覺得很納悶，「你知道豆花的冰有多少嗎？2碗豆花加起來的冰都不會超過520ml（520ml是裝豆花的碗的容量），這是怎樣，客製化服務嗎？我沒阻止你，你接下來是不是就要叫我餵你？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，這位客人被拒絕之後，突然反問豆花裡的芋圓、地瓜圓遇冰會不會硬掉，回答放冰箱就會變硬，對方莫名其妙又回了一句「那就對啦」，讓他們聽得滿頭問號，「不是，你在問我問題，然後我回答你，怎麼會是你回答我？」

讓原PO覺得最離譜的是，這位客人結帳時被問到要不要買袋子，就開始抱怨「袋子要買喔？怎麼不早說」，但店裡明明貼了2張以上的告示，表明不免費提供塑膠袋，難道要他們對著每一個進來的客人都來上一句，「我們沒有提供免費袋子喔，袋子要買要錢喔，冰不可以分開裝喔，芋圓、地瓜圓放冰箱會硬掉喔」，結果客人抱怨完就說不買了，讓他們整整白忙10分鐘，「這年頭做生意真難，都遇到一堆怪人，祝其他有在做生意的同胞都不要遇到這種怪人。」

▲客人聽到塑膠袋要花錢買，最後乾脆連豆花也不買了。（示意圖／記者黃可昀攝，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言表示誇張，「記得碗也要收10元」、「還好他不買」、「以後要不要一進門就說『歡迎光臨，我們不接客製化服務喔』」、「貼個無客製化的公告吧，這樣老闆會輕鬆一點」。

也有不少從事餐飲業的網友留言感嘆，「袋子真的很氣，我開手搖飲店，袋子要另外付費早就行之有年，我也常常因為袋子要收錢被客人罵」、「我賣早餐也是會遇到這種客人，買1份要分2碗裝，我都直接回答不行」。