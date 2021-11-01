槍擊犯遭警擊斃今解剖　母不發一語...家人：日子還是要過

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市警方會同台南市警方10月31日凌晨在台南市中西區友愛街1處出租處、圍捕涉嫌高市襲警案陳姓在逃犯嫌時，陳嫌持槍自戕未果，拒捕時被警方開16槍擊斃，台南地檢署1日下午進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置與數量，釐清真正死因與案情中。

據了解，高雄市岡山警分局10月26日到三民區查緝殺人未遂通緝犯時，未料意外遇到持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，其中一名員警遭陳姓犯嫌開槍射擊，經警方日夜查緝，陸續緝獲在逃的李嫌、林嫌、陳嫌等3人到案，傷警陳嫌則在31日凌晨，在台南被緝捕警方開槍擊斃。

警方說，專案小組10月31日凌晨0時42分許，持拘票前往台南市中西區康樂街一處出租套房，打算緝捕10月26日持槍射警的42歲陳嫌，警方攻堅破門，卻見到陳嫌坐在床上持槍朝自己頭部射擊2槍自戕未果，2顆退彈有擊發痕，續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，而因情況急迫，警方見狀立即朝陳嫌開16槍，以防止陳嫌繼續開槍射擊。

警方指出，陳嫌被擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，隨後將陳嫌送往台南成大醫院急救，惟經搶救後，陳嫌仍是宣告不治。案發現場由轄區台南市警局派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為，並於現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金6萬2015元等證物。

31日台南地檢署檢察官初步相驗死者，襄閱主任檢察官林仲斌指出，陳姓死者已相驗完畢，初步相驗發現死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，正式死因以及貫入與貫出口尚待解剖確認。

台南地檢署檢察官於1日下午1時30分許，會同法醫對陳姓死者進行解剖相驗，法務部法醫研究所並出動X光勘查車，初了解係要查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。陳嫌家屬到場協助調查，死者家屬對陳嫌死因等不願表示意見，僅表示「日子還是要過」。陳嫌母親則不發一言。