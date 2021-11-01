　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槍擊犯遭警擊斃今解剖　母不發一語...家人：日子還是要過

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市警方會同台南市警方10月31日凌晨在台南市中西區友愛街1處出租處、圍捕涉嫌高市襲警案陳姓在逃犯嫌時，陳嫌持槍自戕未果，拒捕時被警方開16槍擊斃，台南地檢署1日下午進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置與數量，釐清真正死因與案情中。

據了解，高雄市岡山警分局10月26日到三民區查緝殺人未遂通緝犯時，未料意外遇到持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，其中一名員警遭陳姓犯嫌開槍射擊，經警方日夜查緝，陸續緝獲在逃的李嫌、林嫌、陳嫌等3人到案，傷警陳嫌則在31日凌晨，在台南被緝捕警方開槍擊斃。

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，專案小組10月31日凌晨0時42分許，持拘票前往台南市中西區康樂街一處出租套房，打算緝捕10月26日持槍射警的42歲陳嫌，警方攻堅破門，卻見到陳嫌坐在床上持槍朝自己頭部射擊2槍自戕未果，2顆退彈有擊發痕，續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，而因情況急迫，警方見狀立即朝陳嫌開16槍，以防止陳嫌繼續開槍射擊。

警方指出，陳嫌被擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，隨後將陳嫌送往台南成大醫院急救，惟經搶救後，陳嫌仍是宣告不治。案發現場由轄區台南市警局派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為，並於現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金6萬2015元等證物。

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日台南地檢署檢察官初步相驗死者，襄閱主任檢察官林仲斌指出，陳姓死者已相驗完畢，初步相驗發現死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，正式死因以及貫入與貫出口尚待解剖確認。

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署對開槍襲警被擊斃的陳姓犯嫌進行解剖相驗，並出動X光勘查車，查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察官於1日下午1時30分許，會同法醫對陳姓死者進行解剖相驗，法務部法醫研究所並出動X光勘查車，初了解係要查明死者體內「彈頭」位置及數量，以進一步釐清真正死因與案情。陳嫌家屬到場協助調查，死者家屬對陳嫌死因等不願表示意見，僅表示「日子還是要過」。陳嫌母親則不發一言。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
台南離奇死亡車禍！　男子陳屍車內
馬斯克開嗆聯合國！　做到「這件事」就捐1670億
7寶爸媽狂生！　她心疼又火大：是對的嗎
高中生板橋運動場練大隊接力　散步婦遭撞倒腦出血…昏迷指數4
指揮中心：12~17歲青少年第二劑BNT　最快1個月後開打
打疫苗後死亡增9例「有5例莫德納」　AZ、BNT各2例
機師確診Delta「接近美國病毒株」　可能感染源曝光
150萬劑莫德納誰先打？　第14輪規劃曝光
24歲男「國道上睡著」！5車撞一團　1女身體斷2截慘死
居檢10+4鬆綁12／14啟動！　返家原則一人一戶
iPad mini 6 wifi版台灣開賣　蘋果官網悄上架
美贈150萬劑莫德納抵台！　累計捐贈400萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南離奇死亡車禍　男駕車撞自來水孔...未熄火人已氣絕！

醉男躺馬路雙黃線被醒叫突抓狂　鐵頭撞凹救護車還打傷救護員

「還是要我整支都拿來」　討債男送1顆子彈下場慘

槍擊犯遭警擊斃今解剖　母不發一語...家人：日子還是要過

高中生板橋運動場練大隊接力　散步婦遭撞倒腦出血…昏迷指數4

禍從天降！超長電纜線突斷　女騎士路過遭絆倒「連人帶車慘摔」

24歲男開聯結車「國道上睡著」！5車撞一團…1女身體斷2截慘死

KTV3間包廂查到飲酒　酒客竟辯「酒瓶突然掉下來」

彰化警「金勤區」加Line阻詐惹反彈　副局長攤數據：SOP沒有錯

疫情賣不掉花枝丸過期1年　水產老闆改標賣888盒下場慘

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

台南離奇死亡車禍　男駕車撞自來水孔...未熄火人已氣絕！

醉男躺馬路雙黃線被醒叫突抓狂　鐵頭撞凹救護車還打傷救護員

「還是要我整支都拿來」　討債男送1顆子彈下場慘

槍擊犯遭警擊斃今解剖　母不發一語...家人：日子還是要過

高中生板橋運動場練大隊接力　散步婦遭撞倒腦出血…昏迷指數4

禍從天降！超長電纜線突斷　女騎士路過遭絆倒「連人帶車慘摔」

24歲男開聯結車「國道上睡著」！5車撞一團…1女身體斷2截慘死

KTV3間包廂查到飲酒　酒客竟辯「酒瓶突然掉下來」

彰化警「金勤區」加Line阻詐惹反彈　副局長攤數據：SOP沒有錯

疫情賣不掉花枝丸過期1年　水產老闆改標賣888盒下場慘

民眾黨4大公投定調「兩好」　柯文哲突稱：公投題目實在很爛

牛津2021年度代表字出爐！　「Vax」使用率暴增72倍當選

穿越到70年代！台北神秘太空風公寓享用甜點　預約成功才知道地址

無尊認愛傳加入《全明星3》班底…網讚阿喜旺夫！臉書突曬跑步照

台南離奇死亡車禍　男駕車撞自來水孔...未熄火人已氣絕！

東森購物網前三季大賺12.8億元　喜迎雙11提前啟動萬坪倉儲

王必勝小三媽曾染疫！2人隔離期曾碰面？陳宗彥：該列居家隔離就列

醉男躺馬路雙黃線被醒叫突抓狂　鐵頭撞凹救護車還打傷救護員

《黑相集：心中魔》第一季最終章…變態堡主凌虐、窒息拷問樣樣來

機車「這1根配備」他喊沒用過！網笑功能+1：兼單身狗認證器

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

社會熱門新聞

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

成人網站被抄！查扣2745部A片　老闆下場慘了

檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

逼彰化500警加行員私LINE！警眷怒：手機都銀行美眉

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

台中男舉槍自戕　遺體有毒品反應器捐被拒

逃逸女移工「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天

人妻見老公好友狂吐…好心拍背慘遭「深巷性侵」崩潰

電話撩妹聽到「爆哭聲」！她慘遭性侵…追求男急報警

即／高屏溪河床驚見2具遺體！

噁男學校偷拍60女如廁！入獄前再拍30人

「50公分羚羊角」2騎士互毆　他怒告監視器反打臉

胡睿兒假釋案遭駁　原因曝光

更多熱門

相關新聞

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕中16槍亡

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕中16槍亡

高雄市岡山警分局26日到三民區查緝殺人未遂通緝犯時，未料，意外遇到持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，其中一名員警遭陳姓犯嫌持槍射擊，經警方日夜查緝，陸續緝獲在逃的李嫌、林嫌、陳嫌等3人到案，傷警的陳嫌則仍在逃亡。今（31日）凌晨，警方持拘票赴台南市某出租套房打算拘捕陳嫌，豈料，陳嫌竟持槍自戕未果，還與現場警力發生槍戰，並被開16槍還擊，經送醫搶救後，仍是宣告不治。

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

4男開槍射警狂逃　今晨再逮綽號「蛋頭」男

4男開槍射警狂逃　今晨再逮綽號「蛋頭」男

高雄警遭埋伏開槍傷勢曝　1嫌遭壓制3嫌逃逸

高雄警遭埋伏開槍傷勢曝　1嫌遭壓制3嫌逃逸

即／台開案定讞趙玉柱判囚4年　南檢報到入監執行

即／台開案定讞趙玉柱判囚4年　南檢報到入監執行

關鍵字：

開槍襲警擊斃南檢解剖

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

辜莞允野外脫了！

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面