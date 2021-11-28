進超市5分鐘安全帽就被偷　他氣炸報警抓小偷！看監視器笑翻

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名陳姓民眾，日前騎機車前往超市購物，沒想到出來後發現機車上的安全帽不翼而飛，憤而報警處理，警方受理後積極展開偵辦，經過調閱監視器畫面後發現「嫌犯」竟然是一隻黑色土狗，讓失主哭笑不得。



▲監視器拍下「小偷」行竊畫面，讓警方和失主哭笑不得。（圖／記者黃孟珍翻攝）



苗栗警方表示，日前接獲陳姓民眾氣噗噗的前往報案，只不過進去超市購物5分鐘快閃，出來時就發現掛在機車上的安全帽竟不翼而飛，痛罵偷帽賊太可惡，警方先安撫民眾情緒，並擴大調閱週邊監視器釐清案情，最後看見畫面上「竊賊」身影愣了一愣，車主湊近一看也爆笑，原來是被安全帽是被土狗「小黑」叼走了，從畫面看來，小黑沿途把玩安全帽，顯示出「愛不釋口」，一路叼著安全帽揚長而去。

陳姓民眾得知是嫌犯是「小黑」也哭笑不得，揮揮手不予追究，也向員警頻頻致謝，一樁烏龍竊案讓警民笑翻。

▲陳姓失主確認小偷身分後，大手一揮不追究，同時感謝熱心警方幫忙。

苗栗分局警察表示，民眾的小事，就是警察的大事，案件不分大小，員警都會秉持「同理心」，迅速、積極偵辦，且警方受理案件不只是做筆錄、登載文書資料而已，更重要的是運用科技或其他有效方法協助民眾找回失物，讓民眾對警方維護社會治安的努力與能力更有信心。此次同仁積極熱心，衷心為民服務的優良事蹟，殊值讚許。

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