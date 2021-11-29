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苗栗男遛狗順手偷水表鐵箱　丟草叢躲追查！栽在岳父一句話　

▲許男晚間遛狗時，發現工地旁有個水表鐵箱，警將它偷走藏在附近草叢，隔日再騎車將它載走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲許男晚間遛狗時，發現工地旁有個水表鐵箱，竟將它偷走藏在附近草叢，隔日再騎車將它載走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名許姓男子，日前晚間在一處工地附近遛狗時，見工地旁有1個自來水表鐵箱，竟順手將它偷走並棄置在一處草叢裡，隔日再騎機車載走，自以為神不知鬼不覺，仍遭警方鎖定身分；許男矢口否認偷竊，還說自己不是遛狗者。但岳父看了監視器後說「遛狗男很像我女婿」而漏餡，遭警方依竊盜罪嫌移送。

竹南分局新港派出所警員陳巧凰於5月初接獲民眾報案稱，其所監管位於後龍鎮的建築工地自來水錶鐵箱遭竊，即刻積極追查本案；警方立刻調閱附近監視器畫面，發現嫌犯案發當日晚上，牽著狗跑步經過工地附近時，看到外面有數座自來水錶鐵箱，徒手搬走其中1座，並藏匿於附近草叢內，再於隔日晚上，騎乘機車至草叢旁將自來水錶鐵箱載走。

▲許男晚間遛狗時，發現工地旁有個水表鐵箱，警將它偷走藏在附近草叢，隔日再騎車將它載走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲許男晚間遛狗時，發現工地旁有個水表鐵箱，警將它偷走藏在附近草叢，隔日再騎車將它載走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

經員警循線查訪，隨即掌握許姓男子身分，而徐男得知警方在調查本案，便趕緊將鐵箱載回草叢內，企圖混淆警方視聽，警方鍥而不捨追查遛狗男當晚行動路線，發現他走入一個社區內，員警便逐戶訪查，其中一戶人家是許男的岳父住家，許男的岳父看了員警提出的遛狗男影像，向員警表示，「遛狗男很像我女婿」、「同樣也是養黑狗」。

許男被警方依涉犯竊盜罪，函送苗栗地檢署偵查，他依舊否認是遛狗男，但檢方透過監視器影像認為，藏置自來水表鐵箱的草叢處，燈光昏暗，許男當時沒有任何搜索查看的舉動，就直接騎機車到該草叢前停車，將自來水表鐵箱載走，顯見許男本就知悉草叢內藏有自來水表鐵箱，許男所辯僅是卸責之詞，不足採信，犯行已堪認定，依竊盜罪嫌將他起訴。

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