車停路中間掉出一條腿　警上前關心車內發現不能說的秘密

▲男子駕車違規路中昏睡，台南市學甲分局警方盤查查獲手槍、毒品，緝獲2名毒嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局將軍所長趙駿清，帶班巡經將軍區長榮里見1部自小客車違停路中央，車輛未熄火，車上35歲戴姓駕駛人在駕駛座上昏睡，所長趙駿清關心安全要將戴男叫醒移車，但戴男雙眼迷離，對警方提問均無法正常對答，警方心覺可疑，結果在車上查獲改造手槍、毒品、吸食器，並循線查獲田姓毒犯。

警方指出，26日清晨5時多，警方在盤查過程中，所長趙駿清瞥見副駕駛座上放置一組毒品吸食器，隨即通知所內警員黃國晉到場支援。經附帶搜索，於車內查獲非制式手槍1把、子彈5顆、二級及三級毒品膠囊2小包共12顆（重量分別為3.53公克、1.66公克）。

現場查扣毒品及槍械，以安非他命及愷他命試劑初步篩檢，結果呈二、三級毒品陽性反應。戴嫌對於持有上述違禁物品坦承不諱，表示願意配合警方查案；並自信表示住家內無違禁物品同意警方搜索住處，警方復於住處內查扣吸食器一組。警方發現戴嫌一名36歲田姓友人，正巧在戴嫌住家作客，堅稱自己沒有使用毒品，同意警方採集尿液，經以安非他命及愷他命試劑初步篩檢，顯示為陽性反應，田嫌與戴嫌依涉嫌槍砲、毒品等罪嫌送辦。

學甲辦事處顧問團團長莊明儀、副主任黃俊達（兼任將軍警友站長）聽聞將軍所破獲槍械案，特撥冗表揚所長趙駿清、警員姜育志、黃國晉落實巡邏勤務，有效防止該嫌犯危害社會，期許學甲戰警們繼續加油！學甲分局長王子雄表示，對員警用心擴大偵辦，起獲槍毒及田嫌，的表現十分肯定嘉許。