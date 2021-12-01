作家李敖爸媽遺骨失蹤！子孫李戡告殯葬管理處逆轉敗確定

▲李戡向台北市殯葬管理處求償，二審逆轉敗訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

已故作家李敖之子李戡，發現寄放在陽明山上靈骨塔內的祖父母骨灰罈不翼而飛，認為管理靈骨塔的台北市殯葬管理處有疏失，起訴求償100萬元。一審認定管理處有疏失，須賠償6萬元，案經上訴，高等法院二審1日改認定殯葬管理處不需賠償，全案確定。

李敖2018年過世後，繼承遺產的兒子李戡，就與同父異母的姊姊李文、叔叔李放打起官司。遺產官司部分，2019年底經法官曉諭後，李戡與李文成立調解。但李戡與叔叔李放間的糾紛，並未就此結束。

本案乃因李戡2020年3月間，發現原本寄存在陽明山靈骨塔內的李敖父母李鼎彝、張桂貞2人的骨灰罈不翼而飛，報警處理後，發現是李放於當年3月9日間，撬開貯骨箱門內之鑰匙，擅自取走骨灰罈。李戡不滿，除了對李放提出竊盜、毀損屍體等罪的告訴以外；也認為負責管理靈骨塔的台北市殯葬管理處有疏失，因此提出民事訴訟，求償100萬元。

與殯葬管理處間的官司，一審法院認為，李戡祖父母的骨灰罈有繳費1萬5000元、3萬元，認為適用民法「寄存契約」關係。而殯葬處收錢保管骨灰罈，應該負起善良管理人的注意義務，卻未要求李放登記就取走骨灰罈，確實已經違反注意義務。另外骨灰罈至今下落不明，李放也被士林地檢署通緝，法院認為殯葬處人員不作為過失，與骨灰罈消失之間有因果關係，造成後人無法供奉、祭祀先人骨灰的精神痛苦，殯葬管理處應賠償李戡6萬元。

案件上訴二審，高等法院審理後，卻出現逆轉判決。高院認為李放動手期間為清明時節，許多人進出靈骨塔，管理處當然不可能在下班後清查是否有骨灰罈遺失；另外一般人進出靈骨塔多為祭拜祖先，管理處也不可能一一進行安檢。所以高院認為靈骨塔遭竊，與管理處的管理作為間，不具因果關係之相當性，因此改判決管理處免賠，全案確定。

此外，本案訴訟進行期間，殯葬管理處訴訟代理人、歐陽姓科長出庭時，稱李戡是「局外人」，也被李戡告妨害名譽，這部分檢方偵辦後，認為這是訴訟攻防用語，並無故意毀損名譽，因此做出不起訴處分。