外送員社團「驚見鄧佳華」申請加入　管理員接受了：會監督他

▲鄧佳華轉換跑道當外送員。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

網搜小組／鄺郁庭報導

鄧佳華從8月中宣布要進日月光上班後，歷經一週就離職、再次投履歷到電子廠、被連千毅簽下、堅持違約請辭，轉換跑道的速度讓網友看傻。現在他改行擔任外送員，貼出自己送單的照片，自豪3小時就跑了62單，表現得很積極，也現身外送員社團，讓管理員驚呆「阿華你要來幹嘛？」

臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》管理員28日貼出截圖，只見496則入社申請中，赫然出現「鄧佳華」本尊，讓管理員一驚，「本來在審查入社人員申請的，突然看到，阿華你要來幹嘛？」貼出3個疑惑的表情符號後，不小心1個動作，嚇到臉色發青，「然後胖手指下滑，按到批准」。

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▲鄧佳華申請加入外送員相關社團。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）

貼文一出，就有外送員超反感，「怕.jpg」、「不要讓他傷了這個社團」、「先不要」、「他撐得住嗎」、「可以拒絕嗎」、「這……決心要做外送的樣子」、「他已經貼出不實趟數，可以踢了。」也有人緩頰，「為什麼他不能進來」、「以平常心看待這位小學弟，或許人家也會有送餐執行上的問題不懂，總不能拒絕吧？」

還有網友想起鄧佳華聲稱3小時就跑了62單，「我們可能反而要向他請教，怎樣的大神才能在新手第一個禮拜就有趟獎，而且趟次高達70趟」、「3小時62單的神人，我怕我會自卑」、「先解釋一下3小如何62單？行程公布」、「求阿華一天60單的秘技，」

還有人在留言處貼出訊息截圖，只見他私訊鄧佳華提醒「進來社團後節制一點啊！你可別創下最快被退群的人嘿！」鄧佳華則是簡單回覆「了解」。管理員也在留言處澄清，自己並不是手滑批准，言下之意，似乎其實很歡迎鄧佳華加入社團，不過也希望鄧不要違反社團規則，「我會專門監督他。」