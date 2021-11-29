32歲外送員救落水老人！體力不支慘溺亡　留6歲女兒家人崩潰

▲事發地點 。（圖／楚天都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北荊州一名32歲的外送員日前在村子河邊，看到80多歲老奶奶溺水，下秒跳河救人，卻因體力不支不幸遇難。據悉，他家中上有年近7旬的父母，下有6歲的女兒需要照顧，妻子則在當地一家烤肉店工作。這場悲劇在網路掀起熱議，死者所任職的美團外賣表示，會承擔其幼女學費生活費至18歲。

▲兩人最終均不幸溺亡 。（圖／看看新聞）

綜合陸媒報導，湖北荊州一名八旬老人26日當天不慎滑落河中，落水後不斷掙扎、大聲呼救，當時正在附近送餐的外送員王靜聽到後，沒有多加考慮立刻跳河施救。由於水深，加上王靜不會游泳，逐漸體力不支，最終兩人均溺亡。

據悉，王靜的妻子則在烤肉店上班，女兒今年剛滿6歲，家境較為困難，年邁的父母更因悲傷過度而入院治療。

▼ 王靜一家合照 。（圖／翻攝自秒拍）

事發後，當地政府為王靜申報見義勇為榮譽稱號，並組織對家屬進行幫扶。美團外賣平台則表示，除了保險賠付以外，還將為王靜家屬提供關懷金，幫助家庭渡過難關，同時承擔王靜年幼女兒的生活費及學費，直至她18歲，幫助她健康成長、順利完成學業。

王靜的英勇舉動在網路引發熱議，不少人表示哀悼，「英雄一路走好」、「致敬平民英雄」。但也有不少網友認為「救人一定要保證自己安全啊」，「見義勇為沒錯，首先要對自己和家人負責，量力而行，盡自己最大能力去幫助別人，也要保護好自己啊」、「雖然救人重要 但是不會游泳就不要逞強啊」。