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SB、娘炮都禁止！　微博下令1周內改掉「粗俗暱稱」否則刪掉

▲▼SB、娘炮都禁止！　微博下令1周內改掉「粗俗帳號暱稱」否則刪掉。（圖／翻攝微博）

▲微博進一步清理社群。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

微博社群言論審查再縮緊！微博管理員1日公告指出，若帳號名稱中含有明顯低俗或侮辱性詞彙組合如SB、娘炮等，必須在限期內更改名稱，否則將會被官方強制刪除，以及進行階段性的禁言處罰。

微博1日下午公告表示，為深化落實網路聞名建設的相關要求，要持續推進清朗行動，優化社區氛圍環境，因此依《微博社區公約》 相關規定，「站方要求暱稱中帶有明顯低俗或侮辱性詞彙組合的，如『二貨、SB（傻逼）、癟三、娘炮』等，即日起限時一周內更改暱稱。」

公告指出截止日期為12月8日，若期限前未按要求更改帳號，官方將會強制刪除暱稱，進行階段性禁言處罰。文末指出為行程良好文明社區生態，將會依照網路文明準則，積極引導用戶「文明用網」、「文明上網」，「共同營造文明健康的網上健康家園」。

公告一出後，支持的網友留言，「還微博清朗天空，禁止人身惡意攻擊」、「支持保住網路環境」、「請把能想到的低俗詞彙都卡，還我文明微博。」

不過也有許多網友發文狂酸，「能不能給個詞庫」、「有沒有搞錯，『煞 筆』不違規，SB違規？」一名網友則表示，「僅抹去表面的污漬，其它東西在暗處會加倍的滋生」，結果另一名網友留言點出該網友文句中違規詞彙，「暗示、污漬，都不行。」

還有一名網友暱稱為「Sonambulo」，他表示也想要求詞庫，免得自己無端違規，下方留言則戲謔地說，「你ID裡有s和b...」。另有網友乾脆以顏文字（emoji）中的水牛符號替代牛這個字，表示「終於能說話了嗎，『牛』b。」

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