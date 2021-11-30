女主人臉臭把錢丟地上　叫「外送員自己撿」！他氣炸：有夠侮辱人

▲客人竟然把錢丟在地上要外送員撿。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

外送員由於工作性質，經常會接觸到各種不同的客人，一名外送員表示，日前接了一筆訂單，對方表示「錢丟門口自己拿，餐點丟在門口就好」，當他抵達目的地時，有一名外勞出來取餐，他向對方索取餐點費用時，一名女主人直指落地窗的溝槽，表示錢在地上自己撿，讓他無言至極，「有夠侮辱人！」

外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，「跑外送一年了，第一次遇到這種劣質的客人」，餐點送達後 一名外勞出來取餐，他向對方收取餐點費用，外勞一臉問號進家門找主人，五分鐘後女主人臉臭地走出來，指著落地窗的溝槽，「一付我打擾到她的樣子，一句話不說就走了」。

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他看著溝槽的零錢傻眼表示，「現在是把人當什麼？居然要外送員這樣一塊一塊的，從溝槽撿錢？真是有夠侮辱人」，他當下本來想拒收，但是外勞一臉抱歉，旁邊還坐著一個老爺爺，他猜測餐點是要給老爺爺吃的，「我也不想為難外勞，錢撿了就走」。

▲原PO遇到超惡劣的客人。（示意圖／記者黃克翔攝）

沒想到晚上他接到客服的電話，表示該客人檢舉給了1000元鈔票後，未找正確的金額。他氣炸，「最好是啦，她把錢丟地上給我，而且都是銅板，我還可以告訴你是兩個50元、兩個10元和一個5元以及五個1元，哪來的1000元？」且還有錄影留存證，「已經從沒家教事件，升級成詐騙事件了！」

貼文曝光後，網友們回應，「不想被打擾就用信用卡啊」、「就失手丟餐點，順手撿起錢」、「當外送員跟她乞討要錢似的，真的很沒品」、「叫你丟地上，你幹嘛輕輕放地上？遵守客人要求丟給她看啊」、「心疼外勞，必須每天面對」、「如果是我，錢我不會撿，但餐點一定會丟」。