外送員「餐點中尿尿」賣力搖勻！女顧客全吃光了崩潰…噁心畫面曝

▲外送員電梯內朝餐點小便再搖勻。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽蕪湖一名美團外送員被發現竟在外賣中小便！據悉，事發社區保全日前查看電梯攝影機畫面時，發現異常，隨即告知受害女住戶，但無奈受害者「已將外賣吃掉」。警方在周三（1日）晚上透露，該名外送員因尋釁滋事，被行政拘留14天。

據《九派新聞》報導，事發在11月29日晚上11時半，從攝影機畫面所見，外送員進入電梯後將外賣放在角落，隨後觀察下四周發現無人，就將身體朝向地上的外賣並有所動作。

此時，外送員轉身按下電梯的樓層按鈕，然後就用手提著褲子蹲下來。數秒鐘後，外送員將裝有外賣的袋子提起來，雙手捧著搖勻起來，又用鼻子聞了聞。電梯到達指定樓層後，外送員就如常離開。

▲噁心一幕全被拍下。（圖／翻攝自九派新聞）

另據網上流傳的聊天截圖顯示，受害顧客事後向朋友抱怨，「以後半夜千萬不能點外賣，你不知道他們會做甚麼。」受害顧客稱，外送員在外賣裡面「niaoniao」（尿尿），並且「我吃的時候不知道呀，今天早上才知道的，噁心死我了」。

事發大樓一名工作人員表示，受害顧客已向警方報案，但具體進展並不清楚，亦不方便透露其它情況。社區附近派出所一工作人員表示，已接到報案，事情30日晚就已有警員進行處理，目前具體進度得等辦案警員回覆。他同時也表示，目前警方已了解情況，也非常重視，正在全力偵辦。

▲顧客崩潰全吃光了。（圖／翻攝自九派新聞）

至於美團的一名客服表示，已向上級反饋事件，將和相關部門進行溝通，如果查證屬實會進一步處理。