吹牛王林秉樞「自稱林茂生後代」　孫子67字狠打臉！

▲林秉樞黑歷史狂爆出。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／劉維榛報導

林秉樞爆打高嘉瑜，一夕間成了全民公敵，律師李菁琪在PTT揭林男黑歷史，還封稱他根本是「吹牛王」，自稱麻豆林家人，常說自己是白色恐怖受難者林茂生的後代，爸爸是校長、姊姊是法官、姊夫是律師。如今林茂生的孫子跳出來打臉，表示根本不認識林秉樞這號人物！

本站報導《林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰 曝4大黑歷史》，律師李菁琪在PTT發文，透露2017年身在在歐洲時，林男曾透過臉書搭訕，「當時看在他是個能言善道的正常人，偶爾還會指點我一下政治哲學的份上，在巴黎接待了他一陣，（卻）開啟了這段孽緣。」

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李菁琪直言，林男根本是「吹牛王」，自稱麻豆林家人，恰好又住板橋與姓林，所以很多人以為他跟板橋林家有關係，「但他比較常說他是白色恐怖受難者林茂生的後代」，且爸爸是校長、姊姊是法官、姐夫是律師，用意是凸顯政商關係非常良好。

如今消息曝光後，林茂生孫子透過臉書私訊給李菁琪，寫67字極力澄清「我是林茂生博士孫林志承（父親7子宗平），林家並非麻豆人，目前林茂生後代只有我們家在台灣，家人簡單，沒有也不認識林秉樞這位人物，特此澄清。」

底下網友噓一片，「他的話沒有一句能信，比放羊的小孩還扯」、「好誇張的人喔」、「聲稱臺南麻豆人林秉樞狠狠的打臉」。

▼林茂生的後代打臉！（圖／翻攝FB麻煩找菁琪律師-Better call Zoe）