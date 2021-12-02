高嘉瑜家暴案「遭逼迫下跪」　李來希不解：還不走？奇怪不奇怪？

▲李來希質疑高嘉瑜家暴案過程奇怪。（圖／翻攝李來希臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴，甚至遭施暴者林秉樞恐嚇，高嘉瑜昨（1日）受訪時也表示林秉樞很容易暴怒失控，還被逼下跪，若不從將遇到各式各樣威脅恐嚇。全國公務人員協會前理事長李來希2日質疑，為何林秉樞作為一個博士生，可以命令立法委員下跪？「不解！誰能告訴我們真相是什麼？」。

高嘉瑜表示，當天晚上「前男友傳小孩照片給我，請我買小孩的東西，他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」。過程中一直被林秉樞控制手機，對方手上有她很多照片、影片、資料。

高嘉瑜回顧，與林秉樞在一起一個多月就發現對方很容易暴怒失控，還被逼下跪，如果不照做，會用各式各樣的威脅恐嚇，逼你照他意思做。林秉樞常會說「我們剛講的話都有錄音」，且身上隨時都有錄音筆、也會隨時側錄，才知道原來他會在自己不知情狀況下拍很多照片、影片等等。

對此，李來希卻於臉書質疑，想不透的是一個政大博士生（43歲），可以命令立法委員下跪，她真跪了「不解！誰能告訴我們真相是什麼？」。並於留言處強調，認識才兩個月（她說的），就可以命令立法委員下跪，還不走？奇怪不奇怪？

▼李來希質疑高嘉瑜家暴案過程奇怪。（圖／翻攝李來希臉書）