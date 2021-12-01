鷹架「打碎太魯閣玻璃」原因曝！工地、軌道高低差過大才甩太遠

▲台鐵今早發生事故，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

今日上午台鐵207次太魯閣號列車在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故。交通部長王國材下午親臨現場檢視指出，這次事故主因為工地及軌道高低落差較大，鋼軌樁斷裂後甩出去的距離較遠，才會侵入軌道，將要求台鐵加高第一排圍籬鋼軌樁，並盡量改採夜間施工。

王國材今日下午至台鐵事故現場檢視，他表示，今日施工作業中，瞭望員發現列車駛入，因此工程稍微停下，卻不小心將鋼軌樁甩出去，由於工地平台比軌道高很多，導致甩出去的距離特別遠，異物因此入侵軌道，不過本案瞭望員、監工、工地主任都有遵守SOP。

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王國材表示，目前工程已暫時停工，將要求台鐵局加高第一排圍籬鋼軌樁，解決施工平台及軌道高低落差的問題，另外盡量改採夜間施工。

▲▼工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」。（圖／記者郭世賢翻攝）

王國材表示，過去臨軌工程花了很多力氣，也都有制定標準作業程序，但每個工地都有不同，此工地因高低差導致鋼軌樁甩出距離過遠，目前已要求台鐵局全面檢討，針對每個工地因地制宜的加強細節規範。

王國材指出，台鐵局應透過科技提高監控效率，在異物入侵方面，可透過5G等設施加強監測，他將持續要求落實軌道安全智慧化，台鐵也有與中華電信研究類似案子，希望藉此彌補人為疏失。

▲▼王國材視察事故現場。（圖／交通部）