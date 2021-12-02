假借款真搶劫！相約漁港半夜見面亮槍行搶　警2小時後攻堅逮人

▲警方不到2小時便掌握嫌犯身分，運用優勢警力進行攻堅，順利逮獲洪嫌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名洪姓男子，因缺錢花用，在網路上欲向1間當鋪借款；雙方相約11月30日在外埔漁港見面；怎料洪男一上車便亮槍恐嚇，等被害人交出手上金戒指後逃逸；警方獲報後迅速掌握身分，運用優勢警力進行攻堅，順利逮獲洪嫌，全案依強盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示， 洪嫌因缺錢花用，竟心生歹念，在網路上向桃園1間當舖佯裝欲借款，刻意約在平日人跡罕至的後龍鎮外埔漁港見面，與被害人於汽車內洽談借款事宜。不料，洪嫌上車後隨即拿出預藏之槍枝，恐嚇對方交出身上財物，被害人擔心遭到傷害而交付隨身的1枚金戒指，洪嫌得逞後隨即逃逸。

▲▼警方攻堅後，順利逮捕洪男，並起出犯案用空氣槍及銷贓所得現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方上午10時許接獲報案後，立即與苗栗縣刑大成立專案小組，迅速掌握犯嫌特徵並通報苗栗縣內各警察分局實施攔截圍捕，掌握洪嫌犯案後藏匿地點，於12時許運用優勢警力進行攻堅，順利逮獲洪嫌，並起出犯案用空氣槍及銷贓所得現金。

警方提醒民眾，借貸應循正當管道，勿向來路不明的網站、店家或個人借貸，以免衍生糾紛，另若與陌生人相約見面，應結伴而行，選擇人潮較多的公共場所見面，以免受害。

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