搶匪持刀闖診間！病人竟是壯碩男警　「近身決鬥GG了」秒趴地求饒

記者張寧倢／編譯

國外網友@ netmiss日前在「Reddit論壇」上傳的一部影片廣獲網友狂讚，畫面中一名男性病患躺在診療椅上張大嘴巴，讓牙醫為他檢查牙齒，不料2名持刀搶匪闖進診間，但最終這些歹徒不但未能得逞，反而還被壓制在地，原來這名男病患的身分竟是休假中的警察。

▲巴西一名休假中的警察在看牙醫時遇到搶劫案。（圖／翻攝自Reddit論壇／@netmiss，下同）

根據《紐約郵報》報導，曝光的監視器影像據悉是來自巴西一家牙醫診所，當地一名軍事警察（台灣又稱憲兵）正接受牙科治療，突然有2名搶匪持刀威脅護士與病患進入診間，所有人滿臉驚恐，但這名警察先是冷靜地依照搶匪要求雙手高舉、趴在地上，等待其中一名搶匪近身搜索他的口袋時，他卻瞬間扭轉局勢，不但將刀子擊落，還將嫌犯壓制在地，並掏出手槍威嚇對方。

另一名搶匪聽見動靜後隨即衝到診間，發現同夥趴在地上的他立刻撲向這名警察，但於事無補，反而遭到開槍打傷而痛倒在地。影片全長不到2分鐘，這起搶案也在這極短的時間內獲得控制，網友留言大讚，「該頒個年度最佳客戶獎給他」、「給他終身免費的牙科治療吧」、「所以，我之後半年可以都預約在星期三，而不是星期四嗎？」

報導指出，支援警力到場後已逮捕了這2名年僅19歲的嫌犯，其中一名傷者並無生命危險。

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