立陶宛議員「挺台灣鳳梨」　開嗆胡錫進：喜劇共和國派來的小丑

▲立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）力挺台灣鳳梨。（圖／翻攝自twitter／@MatasMaldeikis）

記者林彥臣／綜合報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員訪問團，正在台灣進行訪問，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前就在推特上，發文狠酸訪問團是花錢請來的政治演員，而且不會買島上滯銷的鳳梨。對此立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）不但力挺台灣鳳梨，還開嗆胡錫進是喜劇共和國派來的小丑。

胡錫進日前在推特上用英文發文指出，你（蔡英文）花了多少錢，邀請這些歐洲低端政治演員，可憐的台灣，不知道這些人會不會花錢買一些島上滯銷的鳳梨。

▲馬瑪竇（Matas Maldeikis）推特發文嗆胡錫進是小丑。（圖／翻攝自twitter／@MatasMaldeikis）



對此馬瑪竇在推特上回應胡錫進表示，「習派他的小丑來攻擊我們，我們應該稱中國為『喜劇人民共和國』（ Peoples Republic Of Comedy ）」。

馬瑪竇的另外一條推文又寫道，《環球時報》的總編輯說立陶宛人不想要台灣的鳳梨，這是假新聞！「我是立陶宛人，我在台灣，我想要台灣的鳳梨！」

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