胡錫進推特羞辱「波羅的海三國」議員：花多少錢請這些政治演員

記者林彥臣/綜合報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員訪問團,正在台灣進行訪問。對此中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特上,轉貼蔡英文會見波羅的海三國訪問團的推文,狠酸三國議員是花錢請來的「低端政治演員」。

胡錫進在推特上用英文發文表示,你(蔡英文)花了多少錢,邀請這些歐洲低端政治演員,可憐的台灣,不知道這些人會不會花錢買一些島上滯銷的鳳梨。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser),就在留言中回應胡錫進,「當你掉到坑裡,就不要繼續挖洞」。

▲有網友在胡錫進的推文回應,「怎麼看都和塔利班那幫人氣質不一樣」。(圖/翻攝自中國外交部)



對此世界各國的網友留言表示,「中國官媒對波羅的海地區明顯不滿」、「你認為像你這樣的戰狼是高端的嗎?」、「你花了多少錢改變希臘字母,避免傷害你老闆的感情」、「怎麼看都和塔利班那幫人氣質不一樣」、「為台灣感到高興……多麼偉大的國家和偉大的人民……感謝分享垃圾時報的編輯兼負責人」。

