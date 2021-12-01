道安會統計：今年1至9月交通事故死亡達2186人　高雄台南分居前兩名

▲交通部道安會今天（12/1）召開一至九月交通事故統計分析記者會。（圖／記者林悅翻攝）

記者許維寧／台北報導

交通部道安會今天（12/1）召開一至九月交通事故統計分析記者會，數據顯示今年一至九月間。事故總件數達25萬6188件，死亡人數達2186人，受傷人數更是高達33萬9986人。

根據道安會數據顯示，今年一至九月間道路事故統計與去年同期相較，事故件數減少6795件、約減少2.58%，死亡人數少5人、約減少0.2％，受傷人數減少9500人、約減少3.4％。若按照交通運具來分，其中機車死亡人數高達1322人，佔據死亡總數60.5%，若分析死者年齡層，高齡死亡人數為835人，佔據死亡總數的38.2%。

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數據也顯示，由於直轄市人口稠密、死亡總數較多，若以每十萬人計算則以南部和東部縣市較多，一至九月間道路交通事故以後30日內死亡人數最高者為高雄237人，其次則為台南233人、台中213人，桃園204人排名第四，新北187人排名第五。

若以每10萬人死亡人數計算，前五名則分別為台東20.6人、嘉義縣19.8人、屏東17.51人，以及宜蘭17.5人、苗栗17.1人。

若以今年和去年相比，今年增幅較高者為苗栗、台北、新北、桃園、宜蘭。降幅較多則為台中、高雄、彰化、屏東、雲林。