台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變奪命吸塵器

記者吳奕靖／高雄報導

台中潭子區人和路及中山路三段路口30日中午發生一起工安意外！現場為更換地下水道管線工程，一名工人在下水道上方敲擊水管時，就在水管破裂時被吸入水道當中造成死亡。國內知名理化補教名師宇翰表示，不排除是因「吸塵器效應」才被吸入水管當中。

▲台中下水道管線工程意外，工人命危送醫搶救 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

透過畫面可以看到，事發當時工人蹲在下水道上作業，但因重心不穩整個人被吸進水管當中，而瞬間的撞擊力道導致他頭部重創，經緊急送醫後仍是不幸宣告不治。據悉，該工人送醫後耳鼻出血，但並無其他明顯外傷，至於明確死因及詳細事發原因也有待調查釐清。

▲國內知名理化補教老師宇翰說明台中工人被吸入水管的可能原理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台中下水道管線工程意外，工人命危送醫搶救 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

國內知名理化補教名師宇翰看過影片之後，他表示不排除是吸塵器效應，因為「不管是水流或是氣流，因為壓力差會造成流動的現象，流動的方向都是高壓往低壓跑，當工人敲開上面這個蓋子之後，外部的大氣壓力很大，就會造成一個內外的壓力差，就會造成吸力的發生」。

而這名工人在敲開水管之後，因為敲擊地方是在工人身體的前方，所以重心不穩倒下時，身體一靠近水管，吸引力就把工人向內吸引，宇翰老師強調這就像是「日常的吸塵器原理」。