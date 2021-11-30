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社會 社會焦點 保障人權

台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變奪命吸塵器

記者吳奕靖／高雄報導

台中潭子區人和路及中山路三段路口30日中午發生一起工安意外！現場為更換地下水道管線工程，一名工人在下水道上方敲擊水管時，就在水管破裂時被吸入水道當中造成死亡。國內知名理化補教名師宇翰表示，不排除是因「吸塵器效應」才被吸入水管當中。

▲▼ 台中下水道管線工程意外，工人命危送醫搶救 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中下水道管線工程意外，工人命危送醫搶救 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

透過畫面可以看到，事發當時工人蹲在下水道上作業，但因重心不穩整個人被吸進水管當中，而瞬間的撞擊力道導致他頭部重創，經緊急送醫後仍是不幸宣告不治。據悉，該工人送醫後耳鼻出血，但並無其他明顯外傷，至於明確死因及詳細事發原因也有待調查釐清。

▲國內知名理化補教老師宇翰說明台中工人疑似被吸入水管的物理效應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名理化補教老師宇翰說明台中工人被吸入水管的可能原理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 台中下水道管線工程意外，工人命危送醫搶救 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中下水道管線工程意外，工人命危送醫搶救 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

國內知名理化補教名師宇翰看過影片之後，他表示不排除是吸塵器效應，因為「不管是水流或是氣流，因為壓力差會造成流動的現象，流動的方向都是高壓往低壓跑，當工人敲開上面這個蓋子之後，外部的大氣壓力很大，就會造成一個內外的壓力差，就會造成吸力的發生」。

而這名工人在敲開水管之後，因為敲擊地方是在工人身體的前方，所以重心不穩倒下時，身體一靠近水管，吸引力就把工人向內吸引，宇翰老師強調這就像是「日常的吸塵器原理」。

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