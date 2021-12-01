墾丁星級飯店停車場死亡車禍　整修工暗夜撞遊覽車...酒測值驚人

▲王姓工人騎機車擦撞飯店遊覽車，送醫不治 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在墾丁某飯店整修工作的王姓男子，今(1)日凌晨零時騎機車擦撞該飯店停車場遊覽車 ，人車倒地受傷，恆春警方獲報趕往處理，將他送醫搶救不治，警酒測發現他酒測值1.455毫克，研判酒後自撞車輛死亡，由於飯店目前雖在整修，但夜間休息，不解王男為何回到飯店引發這起意外。

恆春警方今天凌晨零時許接獲110報案，指在墾丁路某飯店停車場有機車倒地，有人受傷，經派員到場處理，發現王姓男子倒臥在停車場遊覽車左前車頭，立刻通知消防單位將他送醫救治，惟急救後仍不治死亡，經抽血檢測換算酒精呼吸值為1.455毫克。

警方調查，死者是在該飯店工作的王姓工人（30歲），於休息時間不明原因騎乘機車返回飯店，詳細肇事原因由恆春分局交通小隊調查釐清中。

飯店業者表示，男子是飯店整修工人，但夜間沒有施工，男子與同事吃飯後也被送回休息處，不明白他如何又騎車返回飯店，後續會協助家屬處理後事。

恆春警方呼籲，請勿酒後駕車， 警方將加強取締酒駕相關違規行為，避免發生交通事故。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。