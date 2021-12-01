荷蘭眾院1天通過2友台動議　外交部：創歷史紀錄

▲荷蘭眾議院11月30日通過2項友台動議。（圖／翻攝自tweede.kamer臉書）

記者呂晏慈／台北報導

荷蘭眾議院今年11月30日先後以壓倒性票數通過兩項友台動議，分別是120票對30票通過籲請荷蘭政府不接受中國片面改變台海現狀動議，以及117票對33票通過敦促歐盟支持立陶宛加強與台灣發展關係動議。外交部1日表示，這是荷蘭眾議院於本年11月23日以壓倒性票數通過支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）動議後，再度展現對台灣的強力支持，創下一天內高票通過兩項友好台灣動議的歷史記錄，外交部高度歡迎並由衷感謝。

外交部說明，兩項友我動議中，有關籲請荷蘭政府聲明不接受中國片面改變台海現狀的動議，是由荷蘭眾議院外貿委員會主席戴羅恩（Raymond de Roon）所提出。戴羅恩主席高度關切中國頻繁在台灣海峽進行升高軍事緊張的挑釁作為，因此提案要求荷蘭政府表達不接受中國片面改變台海現狀的立場；戴羅恩主席期待藉以帶動歐洲其他國家跟進力挺台灣。

外交部表示，至於敦促歐盟支持立陶宛加強與台灣發展關係的動議則是由布瑞克曼（Ruben Brekelmans）與穆德（Agnes Mulder）2位眾議員共同連署提案。在台灣及立陶宛宣布相互設處後，中國展開一系列的恫嚇及報復行動。深信歐盟成員國有權決定與台灣發展關係，布瑞克曼眾議員、穆德眾議員因此籲請荷蘭政府敦促歐盟以一致立場力挺立陶宛；動議獲得荷蘭眾議院同僚高度支持。

外交部強調，台灣與荷蘭是共享民主、法治、自由、人權等普世價值的好夥伴，雙邊關係密切友好，未來將持續加強經貿、環保、防疫、科技、能源、創新等領域的合作；台荷雙方也將共同因應跨境犯罪、飛航安全及氣候變遷等全球挑戰。台灣未來將持續善盡國際成員責任，並與荷蘭等理念相近國家攜手合作，共同為全球的和平、穩定與繁榮做出更多貢獻。