人權組織指陸「獵捕海外台灣人」　外交部：台灣與中共互不隸屬

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）30日發布「中國獵捕海外台灣人：中華人民共和國利用引渡和遣返破壞台灣主權」報告，直指從2016年至2019年間，約610名台灣國民從世界各地被引渡到中國。對此，外交部發言人歐江安1日回應表示，台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國政府對我國國民沒有管轄權，強調外交部及駐處各館會秉持3原則處理海外國人涉及的詐騙案。

歐江安今天表示，外交部注意到國際人權組織「保護衛士」在11月30日公布報告指出，2016年至2019年間，約有610名涉案的台灣人，在未經台灣政府同意或知會下，從世界各地被引渡或遣返到中國，報告同時指出，此舉破壞台灣主權，也使涉嫌人陷入不公平、不公開審理等人權風險。

歐江安說明，外交部及駐外各館處在處理海外國人涉及跨國電信詐騙案共有3項原則，包括第一會查明遭到拘禁中的人數、姓名、涉案事實等資訊，並前往探視；第二會尊重駐在國及兼轄國的管轄權，保障國人的應有權益，以及在駐在國及兼轄國完成司法程序；第三也會即時向駐在國（兼轄國）政府表達涉案的台灣人民應遣返至台灣，而不應遣送至中國。

歐江安說，因為台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國政府對我國國民沒有管轄權，我國政府向來秉持堅定立場，積極進洽駐在國相關機構，爭取涉案國人返回台灣，以利我國司法檢警機關進行後續偵審。

歐江安強調，我國各駐外館處也在第一時間積極提供國人協助，包括：聯繫在台灣的家屬、提供律師名單供國人委任，以維護合法權益、持續探視國人，提供必要協助等。