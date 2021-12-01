辯稱存款太大筆存不進超商ATM　他不是有錢人而是這個身分

▲男子在ATM前形跡可疑，警逮通緝犯身分。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅分局福德二路派出所員警於30日晚間在超商巡簽時，一名32歲的林姓男子在ATM前形跡可疑，一度對警方辯稱存款太大筆存不進ATM，甚至還謊報身分。警方查證後，才發現林男10月已被屏東地檢發布毒品通緝，當場將他逮捕。

32歲的林男昨在超商裡操作ATM，恰好遇上轄區派出所員警執行超商巡簽，警方看他手上持有約10萬元現鈔，覺得形跡可疑，隨即上前盤問。

林男先向警方表示，自己是要帶金融卡到超商ATM存款，並立即出示他人證件想躲避警方查緝。不過經警方仔細比對後，發現提款卡持有人竟與林嫌所出示證件身份不同，一度懷疑他是詐欺車手，這時林嫌又急忙改稱，自己是要幫朋友存款，但因ATM存款設有3萬上限，因而無法將大筆現鈔存入帳戶內。





▲男子在ATM前形跡可疑，警逮通緝犯身分。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方查證並當場告知林嫌ATM存款無上限時，林嫌開始支吾其詞，表示自己也不清楚，神色也變得相當慌張。員警看林男支吾其詞，立即要求他配合警方查證身分，並告知謊報身分的相關罰則。林嫌無奈之下，才終於向警方坦承自己真實的身分證字號。

在警方查證後發現林男在今年10月已被屏東地檢發布為毒品通緝犯，當場將其逮捕。林男遭逮後無奈地向警方表示，自己知道被發佈通緝後，就開始展開四處逃亡的生活，但不到兩個月，卻因為到超商存款而意外被逮，大嘆「還是要面對！」，全案詢後警方依毒品通緝罪嫌將林男移送屏東地檢署偵辦。