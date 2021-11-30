　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大馬歌手丘沁偉現身！警：你是「三條通」...他當庭狂抖濕身急送醫

▲▼丘沁偉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲旅台馬來西亞籍歌手丘沁偉與前議員之子楊澤祖糾紛不斷且互告，30日丘出庭，警告知他是通緝犯，竟情緒失控急送醫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

大馬歌手丘沁偉現身了！士林警去年因毒品案上門逮人，與他同住的胡姓男閨蜜卻故意誤導警方，不告知丘的去處，直到警方持搜索票進屋，當場查獲丘躲在屋內，胡被依藏匿人犯起訴。今（30日）法院開庭，胡的辯護律師聲請與警交互詰問，警到庭告訴丘是「三條通」，3條案件的通緝犯，丘竟當場情緒崩潰，緊急戒護送醫。

有「暖聲熊男」之稱的馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉先前爆出吸毒、詐騙募資等醜聞，不料前議員之子去年又指控他性侵未遂，讓他再次登上媒體版面。丘在2019年底遭查獲持有安非他命吸食器，採尿送驗後呈陽性反應，加上他也坦言吸食，最終被法院裁定要入勒戒所觀察。不過，他遲遲未到案，因此遭檢方通緝。

去年與他同住的男閨蜜胡姓男子，明知警方致電詢問丘的行蹤，卻故意隱匿，直到去年6月5日警方持搜索票進到租屋處，才當場查獲丘沁偉在屋內。胡男則稱「雖然知道邱有收到觀察勒戒裁定書，但不曉得丘遭通緝，以為他已經有到地檢署應訊」但檢方不採信他的辯詞仍依藏匿人犯將他起訴。

▼丘沁偉聽到自己是通緝犯情緒潰堤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 丘沁偉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今（30日）法院開庭，胡姓閨蜜仍否認犯罪，他的委任律師聲請與承辦3名士林警交互詰問，丘則以證人身分出庭。丘坐上證人席過度緊張，連話都說不好，士林警當庭向法官表示丘是「三條通」（北檢詐欺、士檢詐欺、北院妨害名譽通緝犯）開庭後必須帶他歸案，丘一聽後，竟開始打顫看著警表示「我明天再去警局找你們」，警則回「不可能」；此時，他疑過度換氣且全身抖動，警向胡男求救「要不要過來關心一下」，但卻換得對方律師無情回「2人已分手」，警方只好向法警表示「需要借輪椅」。

士林警認為需要將丘緊急送醫，於是取得胡委任律師及法官同意擇日開庭後，將全身無力的丘攙扶上輪椅，送往陽明醫院急診。急診醫師診斷後則表示丘身體完全沒事，丘一到醫院也恢復正常，目前人已被帶回分局，晚些將分別解送台北法院、士林地檢署、台北地檢署歸案。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變吸塵器
高嘉瑜驚吐「不想活了」！　26秒影片曝：想消失在世界上
他娶大30歲女房東「爽住內湖豪宅」　1張照網白眼
快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！　新北地檢署發話了
台中自來水工程意外　廠商證實工人和空氣被吸進下水道致死
昆凌「後腦勺撞地」親還原狀況　周杰倫「調一堆鬧鐘」原因超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水公司管線工程意外釀1死　廠商加緊趕工盼12／2如期復水

嬰兒車驚險滑過四車道！撞公車站牌翻覆　還好寶寶在媽媽手上

違規超車被警盯上...通緝犯叫駕駛催油門！下車狂奔百米被壓制

台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變奪命吸塵器

南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

物流男摀嘴勒脖女同事欲性侵　她拿水壺反擊嚇跑色狼

這棟樓他佔7層　萬華角頭侵吞房產手法曝！檢聲押法院放人

快訊／彰化廢布料回收廠大火　鐵皮屋倉庫屋頂燒到全變形

恐怖網友亮刀強逼同居　她機警傳位置訊息向友求救

快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！新北地檢署發話了

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

水公司管線工程意外釀1死　廠商加緊趕工盼12／2如期復水

嬰兒車驚險滑過四車道！撞公車站牌翻覆　還好寶寶在媽媽手上

違規超車被警盯上...通緝犯叫駕駛催油門！下車狂奔百米被壓制

台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變奪命吸塵器

南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

物流男摀嘴勒脖女同事欲性侵　她拿水壺反擊嚇跑色狼

這棟樓他佔7層　萬華角頭侵吞房產手法曝！檢聲押法院放人

快訊／彰化廢布料回收廠大火　鐵皮屋倉庫屋頂燒到全變形

恐怖網友亮刀強逼同居　她機警傳位置訊息向友求救

快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！新北地檢署發話了

嘉市社大「自然農法分享班」　吃得健康提倡友善農法

「最帥鬼王」開房睡女粉絲遭設計！　對方偷拍性愛片轉賣狗仔

水公司管線工程意外釀1死　廠商加緊趕工盼12／2如期復水

徐旭東憂心逢中必反　經部：台灣是最安全穩定的投資環境

詹皇坦言正面臨「生涯最大挑戰」　稱逆境能激發出最棒的他

她問汽車儀表板旁的「神祕小格」用途？　內行曝：時代的眼淚

蘇格蘭再添3例Omicron！英國計14人染疫　首相宣布擴大實施口罩令

19歲林子豪先發DH　鄭鈞仁右手緊繃沒大礙

大宗物資降稅！牛肉、汽柴油等明起降稅　財部：業者應回饋消費者

女星退出演藝圈12年「接手破億家產」　52歲生日趴奢華近況曝光！

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

快訊／遭男友施暴！高嘉瑜提告了

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

驚悚畫面曝！台中工人施工跌入下水道…頭部重創慘死

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

即／高雄活埋現場慘況曝　怪手司機已無呼吸心跳

不知水還沒流光　工人切割管壁被負壓吸入慘死

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

即／男大生打撞球突昏迷！搶救不治

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

更多熱門

相關新聞

謊報親弟資料電腦跳出「通緝犯」　他傻眼下場更慘

謊報親弟資料電腦跳出「通緝犯」　他傻眼下場更慘

高雄市一名機車騎士因為停等紅綠燈時使用手機，被員警發現勸導，不過就在盤查身份的時候，這名機車騎士向警方表述的資料卻跳出了「通緝犯」身份，當場讓這名機車騎士傻眼，坦承自己是謊報弟弟的身份，但也因為這樣的行為，警方對他進行搜查，結果搜出毒品。

廢棄屋有人影晃動　竟是搶奪通緝犯

廢棄屋有人影晃動　竟是搶奪通緝犯

安全帽沒戴好盤查　他自曝通緝身分

安全帽沒戴好盤查　他自曝通緝身分

通緝犯站ATM前遭盤查　不爽被上銬聲請提審

通緝犯站ATM前遭盤查　不爽被上銬聲請提審

喜多屋董座不滿父娶嫩妻　大富翁式逆襲開本票

喜多屋董座不滿父娶嫩妻　大富翁式逆襲開本票

關鍵字：

藏匿人犯三條通通緝犯士林法院地檢署丘沁偉

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

工安新人督導　工人酸：你最沒用

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面