大馬歌手丘沁偉現身！警：你是「三條通」...他當庭狂抖濕身急送醫

▲旅台馬來西亞籍歌手丘沁偉與前議員之子楊澤祖糾紛不斷且互告，30日丘出庭，警告知他是通緝犯，竟情緒失控急送醫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

大馬歌手丘沁偉現身了！士林警去年因毒品案上門逮人，與他同住的胡姓男閨蜜卻故意誤導警方，不告知丘的去處，直到警方持搜索票進屋，當場查獲丘躲在屋內，胡被依藏匿人犯起訴。今（30日）法院開庭，胡的辯護律師聲請與警交互詰問，警到庭告訴丘是「三條通」，3條案件的通緝犯，丘竟當場情緒崩潰，緊急戒護送醫。

有「暖聲熊男」之稱的馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉先前爆出吸毒、詐騙募資等醜聞，不料前議員之子去年又指控他性侵未遂，讓他再次登上媒體版面。丘在2019年底遭查獲持有安非他命吸食器，採尿送驗後呈陽性反應，加上他也坦言吸食，最終被法院裁定要入勒戒所觀察。不過，他遲遲未到案，因此遭檢方通緝。

去年與他同住的男閨蜜胡姓男子，明知警方致電詢問丘的行蹤，卻故意隱匿，直到去年6月5日警方持搜索票進到租屋處，才當場查獲丘沁偉在屋內。胡男則稱「雖然知道邱有收到觀察勒戒裁定書，但不曉得丘遭通緝，以為他已經有到地檢署應訊」但檢方不採信他的辯詞仍依藏匿人犯將他起訴。

▼丘沁偉聽到自己是通緝犯情緒潰堤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今（30日）法院開庭，胡姓閨蜜仍否認犯罪，他的委任律師聲請與承辦3名士林警交互詰問，丘則以證人身分出庭。丘坐上證人席過度緊張，連話都說不好，士林警當庭向法官表示丘是「三條通」（北檢詐欺、士檢詐欺、北院妨害名譽通緝犯）開庭後必須帶他歸案，丘一聽後，竟開始打顫看著警表示「我明天再去警局找你們」，警則回「不可能」；此時，他疑過度換氣且全身抖動，警向胡男求救「要不要過來關心一下」，但卻換得對方律師無情回「2人已分手」，警方只好向法警表示「需要借輪椅」。

士林警認為需要將丘緊急送醫，於是取得胡委任律師及法官同意擇日開庭後，將全身無力的丘攙扶上輪椅，送往陽明醫院急診。急診醫師診斷後則表示丘身體完全沒事，丘一到醫院也恢復正常，目前人已被帶回分局，晚些將分別解送台北法院、士林地檢署、台北地檢署歸案。