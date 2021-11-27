「紅髮妹」ATM領錢太吸睛　身分曝光全傻眼：是中年大叔

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

一名李姓「中年大叔」，明明體格壯碩，卻頭帶紅色假髮、棒球帽、大黑框眼鏡，假扮成「妹」，站在銀行提款機前面領錢，反而因此引起警方鎖定、沿途跟監，進而發現他真實車手身分，趁著「紅髮妹」著手提領贓款時，一湧而上將其逮捕，「壯妹」當場嚇傻，向警方坦承犯罪，警方隨即在他身上發現多張提款卡、4萬餘現金。

▲李姓男子帶上紅色假髮領錢，反而引起警方注意，識破真實車手身分。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



本月21日晚間，警方發現疑似詐騙集團多名車手進入苗栗市準備提領贓款，於是撒下警網，緊盯各ATM。李姓中年大叔假扮成「紅髮妹」，本想變身隱藏身分，卻反因違和感太強被警方盯上，趁其認真工作領錢之際，手到擒來，之後還成功突破心防，加碼在銀行附近的旅社內，一舉逮捕3名共犯車手，取出15萬餘元贓款及十餘張金融卡，苗栗地方法院亦將渠等裁定羈押禁見。

苗栗縣警察局局長周煥興表示，警方為重視攸關民眾財產安全的詐騙案件，已令各分局針對各金融機構集中區、交通要道附近超商，全力防堵、查緝詐騙車手犯案。同時呼籲，詐騙集團常用代為提款，招募新人擔任車手，但一旦淪為車手，除了要面對刑事責任外，還要賠償被害人的損失，切勿因小利從事違法行為。也請鄉親們，若有發現可疑人車或犯罪行為，立即撥打110電話，警民一心，共同打擊犯罪，讓我們的家園更加安全和諧。

▲警方一擁而上，紅髮大叔嚇了一跳，最後坦承車手身分。

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