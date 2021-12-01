「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

▲3100被摔壞，讓網友看傻眼！（圖／翻攝微博）



網搜小組／劉維榛報導

Nokia（諾基亞）是公認摔不壞的神機，而最近陸劇《兩個人的世界》中，第一集男主角就把女主角的手機掉落在地上，還被他人踩了一腳，結果堅硬的3100秒壞掉，這一幕惹怒Nokia粉絲，紛紛大罵「不允許這樣侮辱諾基亞！」

由郭京飛、王珞丹主演的電視劇《兩個人的世界》在11月開播，不過第一集劇情就惹出爭議，男主角不慎將女主角的手機摔壞，又慘被人踩壞，而手機正是Nokia的經典神機3100。

該情節曝光後，大批網友直言難以接受，表示當年無論怎麼摔，根本沒壞，「有從三樓扔下去還能拼好的，有把電池摔出來還能繼續用的」、「我被摔壞了，諾基亞都不會壞」、「現在的電視編劇真是什麼都敢編」、「「這個編劇還是孩子吧」。

對於劇情與大家所認知的「偏差」，據IT之家指出，該劇中，女主角拿的紅色款3100是在2003年上市，機身採直板按鍵設計，且維塑料材質，而當年一支售價1779元（約新台幣7715元），可支援WAP 2.0及GPRS 上網。

有趣的是，打開蝦皮找3100機型，有賣家標價200元出售，對方表示，「應該是在英國買的，但沒電池，不知道可不可以開機，沒有充電器」，等於就是一支空機純收藏的概念。

▼有網友在蝦皮出售3100。（圖／翻攝蝦皮）

