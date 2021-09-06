他將「Nokia神機」吞下肚！整台3310橫躺胃裡　醫生看X光照超傻眼

▲X光照可以清楚看到一台手機卡在胃裡。（圖／翻攝自Facebook／Skender Telaku）



記者張方瑀／綜合報導

科索沃一名33歲男子日前因腹痛到醫院就診，沒想到原因竟是他直接把「Nokia神機」3310給直接吞下肚，讓醫生當場傻眼，從曝光的x光照片可以清楚看到，手機橫向卡在他的胃裡，最後花了2個多小時才將手機殘骸取出，但至今仍不知道為何這名男子要吞手機。

▲醫生利用內視鏡將手機夾出。（圖／翻攝自Facebook／Skender Telaku）



根據Metro等外媒報導，科索沃醫生特勒賈庫（Skender Teljaku）日前在接到通知，有一名33歲男子因腹痛就醫，原因竟是男子將整台Nokia 3310給吞下肚，從x光照片可以清楚看到，手機橫向卡在他的胃裡。特勒賈庫說，手機裡的電池酸液可能會外洩，男子隨時都有生命危險。

最後醫生說，他們決定不開刀，選擇用內視鏡的方式將手機分成三塊夾出來，「在所有的零件中電池是最危險的，因為它可能隨時會爆炸，我們嘗試把異物從嘴巴裡拉出來，如果失敗的話再開刀。」而特勒賈庫也將手術全程影片放到網路上，瞬間引發轟動。

整個手術時間花了兩個多小時才順利將整台手機取出，所幸男子沒有任何生命危險，也沒有出現併發症，但至今都無法確認男子為何會將手機吞下肚，考量到Nokia 3310的大小，男子絕對不是不小心的。

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