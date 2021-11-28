第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

▲你的第一支手機是哪款？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

記者邱晟軒／綜合報導

只要是經歷過功能手機時代的人，一定都知道，甚至用過功能型手機，然而經過科技日新月異，智慧型手機幾乎全面取代了功能型手機。有網友就好奇詢問眾人，「大家的第一支手機是哪支？」貼文曝光後引發許多網友一面倒點名它！

有一位網友在批踢踢八卦版以「大家的第一支手機是哪隻」為題發文，表示自己高中才拿到第一支手機，是姊姊使用過的IPhone 3GS，雖然不是新的，但帶到學校仍潮到出水，屌打滑蓋手機，現在還好好收在抽屜裏，回憶滿滿，於是好奇訊問眾人，「大家的第一支手機是哪支啊？」

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▲你的第一支手機是哪款？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛秀出自己首支手機品牌型號，「BENQ貝殼機」、「Sony z550i 沒記錯的話」、「孔雀機」、「Panasonic GD75杰倫機」、「小海豚，光辦門號就要1千五，押金2千九」、「Sony Ericsson C510」、「摩托羅拉P7689」、「BenQ 五月天代言的」、「皮爾卡登的不知型號黑白手機」。

不過經過統計，不少網友都點名Nokia是自己的第一支手機，尤其型號3310被提及最多次，「Nokia 3310」、「不好意思，正是神機3310」、「3310然後撐到換8250，這兩隻都算經典了」、「還真的是3310！記得是國中阿姨買給我的」、「買思樂冰送的3310」、「現在要是可以再買一支5300就好了」、「3210，比3310早」、「我爸第一支是3315，我還留著，唯一遺憾是他不是板上神機3310」、「Nokia我只服3310」。