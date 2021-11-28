　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

▲▼你的第一支手機是哪款？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲你的第一支手機是哪款？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

記者邱晟軒／綜合報導

只要是經歷過功能手機時代的人，一定都知道，甚至用過功能型手機，然而經過科技日新月異，智慧型手機幾乎全面取代了功能型手機。有網友就好奇詢問眾人，「大家的第一支手機是哪支？」貼文曝光後引發許多網友一面倒點名它！

有一位網友在批踢踢八卦版以「大家的第一支手機是哪隻」為題發文，表示自己高中才拿到第一支手機，是姊姊使用過的IPhone 3GS，雖然不是新的，但帶到學校仍潮到出水，屌打滑蓋手機，現在還好好收在抽屜裏，回憶滿滿，於是好奇訊問眾人，「大家的第一支手機是哪支啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼你的第一支手機是哪款？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲你的第一支手機是哪款？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛秀出自己首支手機品牌型號，「BENQ貝殼機」、「Sony z550i 沒記錯的話」、「孔雀機」、「Panasonic GD75杰倫機」、「小海豚，光辦門號就要1千五，押金2千九」、「Sony Ericsson C510」、「摩托羅拉P7689」、「BenQ 五月天代言的」、「皮爾卡登的不知型號黑白手機」。

不過經過統計，不少網友都點名Nokia是自己的第一支手機，尤其型號3310被提及最多次，「Nokia 3310」、「不好意思，正是神機3310」、「3310然後撐到換8250，這兩隻都算經典了」、「還真的是3310！記得是國中阿姨買給我的」、「買思樂冰送的3310」、「現在要是可以再買一支5300就好了」、「3210，比3310早」、「我爸第一支是3315，我還留著，唯一遺憾是他不是板上神機3310」、「Nokia我只服3310」。

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
前啦啦隊國手狠殺女房東　隊友曝黑歷史：不意外
趕快關掉！iPhone「這危險功能」恐侵害隱私權
黑豹旗冠軍戰！　平鎮高中勇奪史上首次三連霸
情侶自撞23歲女爆頭亡！　爸心碎「試管3次才生」
R8正妹女大生死因出爐！　2因素成致命關鍵
侯昌明「爽送200萬柏金包」寵妻！　千字文告白
愛妻無辜遭勒殺！老公見遺體「忍淚不斷CPR」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

變身「烏龍」派出所！台中老屋爽吃烏龍麵　生蠔天婦羅沾醬超涮嘴

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

苗栗今年第13起石虎路殺　機車騎士閃不過也犁田

潘武雄幫忙模擬情境　羅國龍初登場想法簡單化

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

雙城論壇12月登場　陸媒評論稱「寒冬中的暖風」

獨訪／新版《惡靈古堡》變恐怖片 滿滿電玩彩蛋還原遊戲世界

藍營女戰神花蓮講公投　陳玉珍：政府一路騙！高估自己低估人民

銀行推高利存款吸客！年利率最高2.6%　王道銀存款無上限　　

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

7-11多出「紅糖果」謎樣符號　網長知識

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

3縣市大雨　凍4天探10度！強冷空氣南衝時間曝

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

咳嗽、疲憊、肌肉痠痛　新變種Omicron主要症狀曝光

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

網紅丟感謝狀引眾怒！師大+成大：取消演講

21年前被迫下海⋯台灣第一本娼妓獨白

王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」！客傻眼

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

更多熱門

相關新聞

用小指撐住手機？姿勢NG恐致「5大手部痛症」

用小指撐住手機？姿勢NG恐致「5大手部痛症」

怎麼拿手機是很大的學問，如果拿手機的方式不對，很可能造成手腕神經發炎，復健科醫師也指出，近來因為拿手機、平板導致手部、手腕痠麻、疼痛、無力而就診的人愈來愈多。錯誤拿手機的方式會導致什麼問題呢？

「4隻角落生物」封印手機！超暴走影片曝光

「4隻角落生物」封印手機！超暴走影片曝光

vivo手機攝影大賽　獲獎名單揭曉

vivo手機攝影大賽　獲獎名單揭曉

家人記密碼　解鎖偷看她男友對話

家人記密碼　解鎖偷看她男友對話

「香豔照」被4歲孩看光　人妻崩潰了

「香豔照」被4歲孩看光　人妻崩潰了

關鍵字：

nokia手機智慧型手機

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面