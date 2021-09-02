20年前手機DM出土！獨缺「Nokia神機」7年級炸鍋：沒3310就不想看

▲20年前手機廣告單。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

智慧型手機出現以前，最多人使用的就是Nokia神機，當年還有其他品牌推出「掀蓋手機」，一拿出來就成為全班最潮流的人物！日前有網友貼出近20年前的廣告單，上頭最貴的就是Nokia 7650，搭配門號申辦一支1萬4880元，最便宜的Philips Fisio 620搭門號只要680元就買得起，很多人討論的Nokia 8250當年價格也曝光。

一名網友在「爆廢公社公開版」開玩笑說，「合約到期不知道要換哪一支？」照片是一張已經泛黃的手機目錄，當年最火紅的Motorola、Nokia、Sony Ericsson等大牌都有，其中最貴的就是Nokia 7650，搭配門號售價1萬4880元。據了解Nokia 7650於2002年上市，是Nokia第一支內建數位相機的手機，滑蓋設計也符合當時最新潮流。

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照片曝光喚起許多人回憶，網友紛紛激動留言，「8310是正選…真的太好用了，選它」、「Nokia 6120好用，你問看看還有沒有現貨，要等工廠也沒關係～到現在還在服役，每天當鬧鐘、聽音樂」、「當然是換8250，小巧好用」、「3310沒貨的話就直接升級拿8250」、「不用懷疑8250蝴蝶機最佳的選擇」。

▲Nokia 3310與8250最受歡迎。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



事實上，呼聲最高的是沒在目錄上的Nokia 3310，這支手機20年前幾乎人手一支，最有名的就是他「摔不爛神話」，有些人用了10幾年都還沒壞，說是史上CP值最高的手機也當之無愧。網友大讚，「3310超耐摔～二樓丟下來也沒事」、「那還需要問？跟店員說上面的都不要，3310來一台」、「Nokia3310是您最好的選擇」、「沒有3310的傳單，我都不想看。」