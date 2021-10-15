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鄉民狂問「還有人用Nokia？」　內行激推這一款：CP值超高

▲▼還有人用Nokia？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲諾基亞Nokia手機。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

只要是經歷過功能手機時代的人，一定都知道，甚至用過諾基亞（Nokia）這個手機品牌，然而經過科技日新月異，智慧型手機已幾乎全面取代了功能手機。不過，就有網友表示發文好奇詢問「還有人在用Nokia嗎？」貼文曝光後，有內行立刻點名Nokia 8.1「根本CP值超高！」

有一名網友在批踢踢WomanTalk發文表示，「iPhone 13出來的時候，身邊一堆朋友換手機，我本人是不追流行，所以也沒有追到最新的iPhone，不過突然想到家裡兩老，一個人用Nokia手機，一個用iPhone 5，都算是滿無慾無求的，不是智障手機但也不是追最新」，她文末也好奇詢問眾網友，「還有人在用Nokia？」

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▲▼還有人用Nokia？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲還有人用Nokia？（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出，立刻釣出許多Nokia使用者狂推，「 Nokia有智慧型啊，Nokia 8.1根本CP值超高」、「前老闆快70歲，堅持只用Nokia摔不壞的那一支」、「我女朋友用Nokia 8.3，我拿起來像磚塊」、「用NOKIA+1」、「新的007電影主角用nokia智慧型手機」、「Nokia明明有出智慧型手機 而且不錯用」、「用Nokia+1，折疊機2720輕巧省電待機時間長，純粹接聽撥號當公務手機很適合」、「好用啊！用三年還捨不得換！」

▲▼還有人用Nokia？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲還有人用Nokia？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

本站也曾報導，「唐鳳手機拿Nokia！鄉民好奇有什麼特殊功能引青睞　本尊PTT親回了」指出，某次專訪提到唐鳳主要用的手機是Nokia 8110，有網友就好奇唐鳳怎麼會選如此復古的手機。

話題引起網友紛紛回應，「唐鳳的8110功能比你的哀鳳X還多，我們的8110只有三頻，她的8110有5G還有VR功能」，這則留言吸引唐鳳親回「其實只有4G，還沒有5G版。」至於為何到底要用Nokia 8110，有人猜「沒有賴不會被煩？」唐鳳則是給予肯定回應，「樓上正解」。

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