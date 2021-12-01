CNN主播遭「無限期停職」！　疑幫親兄、前紐約州長洗清性騷嫌疑

▲克里斯（右）在兄長古莫（左）的性侵案件中，被爆參與程度更深。（圖／路透／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

CNN於11月30日宣布，即刻起將當家主播克里斯（Chris Cuomo）無限期停職，因為本周最新的調查文件顯示，在兄長、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）被揭發性騷事件後，有力證據指出克里斯不僅採取行動幫助古莫洗白，參與的程度甚至比先前外界所知的更深。

CNN發言人於11月30日晚間表示，紐約檢察總長辦公最新前一天釋出的文件顯示，在古莫的整起性騷事件中，克里斯幫助兄長辯駁的參與程度實際上更深，而這份目前還不能對外公開的文件中，對克里斯的調查引起CNN內部的嚴重關切，「當克里斯跟我們承認他曾經對他哥哥的幕僚提供建議時，他就已經打破了我們的規則，我們也要對公眾公開。但我們同時也體諒他先前的微妙處境，了解他必須把家庭放在第一位，工作第二。」

CNN發言人接著指出儘管如此，克里斯對CNN坦承涉入事件的程度比最新揭露的文件還要少，因此CNN才會決定先讓克里斯無限期停職，等待更進一步的調查釐清。克里斯晚間9點的主播位置將由庫柏（Anderson Cooper）從本月1日起替代。

事實上古莫性騷事件延燒到克里斯身上後，CNN內部的員工就已經表達他們對克里斯不適任的看法，批評他已經打破了本應謹守的新聞界規範。

民主黨籍紐約前州長古莫去年在疫情爆發後，為了防疫與時任總統川普槓上，也因此聲名大噪，一度成為民主黨內總統熱門人選，之後對11名女性員工性騷擾的醜聞爆出後，黯然退出角逐2020年總統大選，更嚴重的是受害者對他的指控內容眾多，包括把手伸進女方襯衫下，觸摸私密部位還搓揉左乳房等，讓起初嚴詞否認的他在公眾壓力下被迫於8月請辭下台，並面臨性犯罪的刑事指控。



