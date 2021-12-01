愛吃火鍋燒烤又3年不喝白開水　他30歲「全身長滿結石」恐怖變形

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愛吃火鍋燒烤又3年不喝白開水　他30歲全身「關節長滿結石」恐怖變形

▲▼3年不喝白開水　他30歲全身都生石。（圖／翻攝自微博）

▲30歲男子飲食、生活作息長期不規律，加上又不喝水，導致全身長滿痛風結石。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸遼寧省瀋陽市一名30歲張姓男子因為飲食、生活作息長期不規律，自就讀大學後經常燒烤、火鍋及碳酸飲料，而且長達3年飲用任何白開水，最終全身多處長出石頭，並造成關節變形。醫師表示，張男已經形成畸形痛風結石，就算透過手術取出結石，未來關節功能仍會受一定程度的影響。

根據大陸《山海視頻》報導，張男告訴醫生，他就讀大學後開始生活不正常，飲食及生活作息都不規律，經常吃燒烤、火鍋及喝碳酸飲料，而且完全不喝白開水，持續了大概有3年的時間，沒想到身體開始出現痛風結石，至今雙手、雙肘、雙膝及雙腳都有，嚴重影響日常生活。

▲▼3年不喝白開水　他30歲全身都生石。（圖／翻攝自微博）

▲30歲男子3年不喝白開水，全身長滿石頭。（圖／翻攝自微博）

醫生表示，張男痛風病史已經有10年，雙手、雙肘、雙膝、雙腳及足部跟腱都形成痛風結石，大部分都沉積在關節肌腱的周圍，影響到正常活動，結石形成後對關節就會造成一定損傷，如果是這種已形成畸形痛風結石，即使透過手術取出結石，未來關節功能仍會受一定程度的影響。

醫師也解釋，一般形成痛風結石主要有2個原因，一種是飲食攝取過多高普林（purine，又稱嘌呤）食物，像是吃太多魚肉、海鮮及部分飲料等，就會形成痛風結石。第2種原因是代謝，當患者的體內無法排出高普林飲食殘留的尿酸，就會形成結石。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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