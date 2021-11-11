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天冷大啖海鮮、火鍋引發痛風　腎臟科醫師：長期高尿酸才是主因

▲桃園市聯新國際醫院腎臟專科醫師林盈光表示，海鮮配啤酒容易引發痛風？其實長期高尿酸才是元兇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市聯新國際醫院腎臟專科醫師林盈光表示，海鮮配啤酒容易引發痛風？其實長期高尿酸才是元兇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年入秋最強一波冷空氣報到，不少人選擇吃火鍋補補身體，甚至大啖海鮮配啤酒，中壢區25歲的蔡姓男子與友人聚餐品嘗螃蟹火鍋配啤酒大快朵頤，未料半夜右手指關節突然紅腫痛到不行，翌日到醫院檢查結果是痛風，聯新國際醫院腎臟專科醫師林盈光指出，飲食可能只是導火線，真正元凶是長期尿酸過高導致。

聯新國際醫院腎臟專科醫師林盈光表示，每到冬天，不少人痛風發作，常發生在大吃大喝後，但飲食其實僅是導火線，長期尿酸過高才是真正導火線。由於冬天末梢循環變差，如果水喝不夠且排尿少，尿酸容易堆積產生結晶，如果又吃進大量海鮮、肉類和酒精等高普林質食物，容易加速尿酸瞬間飆高誘發痛風。

林盈光解釋，尿酸是身體代謝過程的廢物，溶於血液進到腎臟再隨尿液排出，當尿酸含量過高，與體內鈉結合成尿酸鹽結晶沉積體內，常見於手指、腳部末端關節，一旦出現「紅腫熱痛」症狀，就是痛風發作症狀。

痛風高風險族群主要是40歲以上中年男性，近年來有年輕化之趨勢，與一般肥胖、飲食或生活型態有關；女性更年期停經後缺乏女性荷爾蒙保護也應提高警覺。其中個案蔡姓男子僅25歲，但體重破百，飲食未能節制，又愛含糖飲料，平時缺乏運動，所以年紀輕輕就爆發痛風。

▲桃園市聯新國際醫院腎臟專科醫師林盈光表示，引發痛風元凶其實是長期高尿酸，圖為痛風患者手指關節異常紅腫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市聯新國際醫院腎臟專科醫師林盈光表示，引發痛風元凶其實是長期高尿酸，圖為痛風患者手指關節異常紅腫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，尿酸過高有9成是尿酸排泄出了問題，剩餘1成則是身體產生過多尿酸來不及排出。高尿酸血症幾乎沒有不適症狀，卻是身體健康的不定時炸彈。即使未發生痛風，尿酸鹽結晶也可能隨機沉積在心臟、血管、腎臟等處，容易增加動脈硬化、心血管疾病、心肌梗塞、腎結石或是腎臟纖維化之風險。一旦發生痛風且反覆未妥善治療，日積月累將導致腎功能下降、慢性腎衰竭，嚴重時恐面臨洗腎危險。

林盈光強調，「高尿酸、痛風、腎病變」是洗腎三部曲，若能及早做好控制，阻斷尿酸增加，控制痛風不發作，可以避免到洗腎地步。其團隊曾收治腎臟病變第5期且將面臨洗腎病人，經聯新國際醫院西醫、中醫與營養團隊整合照護，透過飲食與衛教，10餘年來嚴格控制尿酸，病人不僅沒再惡化，腎功能幾乎恢復到正常。

如何避免高尿酸血症與痛風？林盈光建議多喝水、多排尿，控制高普林食物攝取，如海鮮、紅肉、動物內臟、長得快的蔬菜（如豆芽、蘆筍、香菇）、醃漬類食物與加工食品、酒類（特別是啤酒與烈酒）；另外多吃蔬果、多攝取檸檬、醋和低脂牛奶；避免油炸食物、少喝含糖飲料，持之以恆保持正常作息、規律運動、維持適當體重與腰圍，就有機會延緩惡化遠離痛風威脅。

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