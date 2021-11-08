33歲女生完2胎突然腎絞痛　驚嚇「3cm繡花針」藏體內20多年！

▲女檢查腎結石意外發現體內有針。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

記者李振慧／綜合報導

杭州市一名33歲女子雖然已是2名孩子的媽，然而身材窈窕的她外表仍看起來十分年輕，近來突然腎臟絞痛到當地診所就醫，原本以為是腎結石引發，後來到大醫院檢查發現一根繡花針竟然藏體內20多年。

《錢江晚報》報導，33歲錢姓女子近來到杭州市一醫院泌尿外科就醫，意外發現藏在自己體內多年的大秘密，她表示，「這些年來，肚子痛也是一陣一陣的，並不劇烈」，想說自己生了2個孩子，腰腹疼痛也是常見現象所以並不在意，直到1個月前突發腎絞痛。

醫生為錢女照腹部超音波時，除了發現結石陰影，宮頸外口後下方還有一約3公分長針狀物，隔了2天進行別的檢查，發現針狀物竟然還會移位，若不立即動手術取出，可能直接穿出腹膜刺破腸管，引起腸漏，甚至刺破大血管導致大出血。

手術成功取出一根約3公分長的生鏽繡花針，錢女表示，「我完全不知道為什麼會有這個東西，這幾年除了腹痛以外，生理期都十分正常」。醫生則表示，「運氣實在太好了，這麼多年竟然都沒出問題」，由於繡花針位置不在宮腔內所以不會影響懷孕，但如果進入子宮後果將不堪設想，目前錢女恢復情況良好已經出院。

▼繡花針外表早已發黑。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）