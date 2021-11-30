國道服務區亂停車最高罰1200　高公局設QR Code一掃秒檢舉

▲民眾進入國道服務區需依標示停放車輛，切勿違規佔用車位。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部高速公路局表示，民眾反映進入國道服務區停車時身障、孕婦專用車位常被違規佔用，或出現一輛車佔用兩個位子等狀況，上述違規依法均可處以600至1200元以下罰鍰。對此，高公局也和國道公路警察攜手設置檢舉違規QR Code告示牌，即可上傳違規照片秒速檢舉。

高公局表示，民眾於國道服務區常發現車輛未依停車格停放，也有一輛車佔用兩個車位等狀況，近來也有大型車駕駛人反應車位遭小型車佔用，身障人士、孕婦車位更常被佔用，上述狀況都會影響民眾上下車動線安全。針對違規停車狀況，高公局也說，不依規定停放依法可處600元以上至1200元以下罰鍰。

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高公局說明，為了加強行車秩序，高公局會於各個服務區派員巡查停車秩序，並於尖峰時間派人指揮、加強巡查頻率。若民眾發現車位遭到佔用除了可跟服務區服務台反應外，也可撥打1968免費專線。

另外，高公局也與國道公路警察局設置的檢舉違規QR Code告示牌，民眾掃描後即可上傳照片提報警政單位，國道公路警察局可線上受理民眾檢舉，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第56條規定，處駕駛人新臺幣600至1200元以下罰鍰。

▲民眾國道服務區若佔用停車位、違規停車可掃QR Code檢舉。（圖／高公局提供）