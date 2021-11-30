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跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲高公局呼籲民眾留意元旦假期國道易塞路段。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

元旦連續假期將至，交通部高速公路局今（11/30）公布元旦連假交通須知。111年元旦連假為110年12月31日至111年1月2日共3天，考量國內疫情警戒降為二級後，中秋節及國慶日連假國道交通量已逐漸恢復，預計元旦連假期間將有大量跨年及旅遊旅次。高速公路局檢視歷年元旦連續假期交通狀況，研擬計畫及規劃交通疏導措施。元旦連假三天每日0至5時免收費，預計將有15小時免費通行。

高公局表示，研判元旦連假以跨年及旅遊旅次為主，假期前兩日以南向車流為主，假期後兩日以北向車流為主。由於今年元旦連假僅有3日，加上與農曆春節相近，預計車流量不會再創新高，估為115百萬車公里。相關應變計畫及交通疏導措施，將視國內疫情發展狀況隨時滾動檢討：

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一、收費措施：
(一)單一費率：110年12月31日至111年1月2日。
(二)路段差別費率：110年12月31日至111年1月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：110年12月31日至111年1月2日，每日0至5時，國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：
(一)110年12月31日及111年1月1日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二)111年1月1日及2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一)110年12月31日：0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二)111年1月1日：0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。
(三)111年1月2日：7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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